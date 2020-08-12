Шесть мест, где можно сделать удивительные фото

"Российская газета" отобрала несколько точек на карте Челябинской области, где можно сделать необычные фото и хорошо провести время на природе. Вы можете побывать на Уральском Бали или стать героем сказов Бажова. А еще - увидеть сразу 11 озер.

Уральское Бали. Бирюза играет на солнце

Коалиновый карьер: его еще называют Уральское Бали из-за воды удивительного бирюзового цвета. Фото: Страницы героев снимков в Инстаграм.

"Уральское Бали" - так назвали это место из-за воды удивительного бирюзового цвета. Раньше здесь добывали коалин - особый вид белой глины, который используется для изготовления фарфора.

Глубина карьера около семи метров. Однако лучше здесь не купаться - слишком высока концентрация минеральных веществ в воде, среди которых могут быть и опасные для здоровья.

А вот фотографироваться можно и даже нужно. Самые красивые снимки получатся в солнечную погоду. Когда на улице облачно, цвет воды не такой насыщенный. Но стоит быть очень внимательным, чтобы избежать падений: берег карьера мягкий и неустойчивый.

Как доехать

Добраться до карьера можно на автомобиле, но в дождливую погоду дорога часто бывает сильно размытой. Водоем находится в четырех километрах от Кыштыма.

Аракульский Шихан. Его зовут Великой Китайской стеной

Аракульский Шихан: отсюда можно увидеть сразу одиннадцать озер. Фото: Страницы героев снимков в Инстаграм.

Шихан - гора со скалами на вершине. Гора Аракуль возвышается юго-западнее одноименного озера, на севере Челябинской области.

Некоторые путешественники сравнивают Аракульский Шихан с Великой Китайской стеной: настолько огромными и неприступными кажутся скалы. Есть вершины, на которые забраться может каждый, а есть и труднодоступные, требующие определенного уровня подготовки.

Здесь можно увидеть причудливые углубления в камнях, заполненные водой, древние стоянки человека времен раннего бронзового и железного века.

Сверху открывается вид на 11 озер, главной жемчужиной считается Аракуль. Из-за обилия родников вода в нем очень прозрачная и долго прогревается летом. Однако в жаркую погоду в нем можно купаться. Кроме того, озеро богато рыбой. Здесь можно поймать налима, плотву, сига, а также заняться подводной охотой.

Как доехать

Добраться можно на электричке, которая идет из Челябинска в Верхний Уфалей (выйти на станции Силач) или доехать на автобусе до Вишневогорска.

А дальше пройти пешком около шести километров. На машине нужно двигаться по трассе М-5 или М-36, затем повернуть на Касли и следовать до Аракуля.

Александровская сопка. Здесь был цесаревич Александр

Александровская сопка: здесь проходит граница между Европой и Азией. Фото: Страницы героев снимков в Инстаграм.

Александровская сопка находится в восьми километрах от Златоуста, у границы национального парка Таганай.

Свое название гора получила после того, как на нее поднялся цесаревич Александр Николаевич - будущий царь-освободитель Александр II.

Александровская сопка - высшая точка хребта Урал-Тау, по которому проходит граница между Европой и Азией. Склоны покрыты каменными россыпями, а на самой вершине находится красивый скалистый гребень, с которого видны Миасс и Златоуст.

Подняться на гору несложно: здесь проложена тропа, окруженная темнохвойным лесом.

Как доехать

На общественном транспорте лучше всего доехать на электропоезде до станции Уржумка. От нее до горы всего лишь три километра, которые в состоянии пройти даже дети.

На автобусе - чуть сложнее. Сначала до Златоуста, затем на маршрутке до Уржумки.

Если ехать на автомобиле, то гору хорошо будет видно с трассы Миасс-Златоуст.

Бажовский парк. Преодолеть более 180 ступеней

Горный парк имени Павла Бажова: здесь вас ждут Хозяйка Медной горы, Серебряное копытце и другие сказочные герои. Фото: Страницы героев снимков в Инстаграм.

Горный парк им. П.П. Бажова расположен в одном из красивейших районов Златоуста - поселке Красная горка.

Здесь можно увидеть скульптуры Хозяйки Медной горы, Серебряного копытца и других персонажей сказов Бажова. Особенно интересно здесь будет детям, ведь почти на все скульптуры можно забраться (они невысокие) или потрогать их руками.

Кроме того, на территории комплекса находятся музеи, в которых можно познакомиться с традиционными для Златоуста ремеслами, полюбоваться искусством мастеров-оружейников.

Парк открылся совсем недавно, в 2015 году. В его создании принимали участие пермские художники и литейщики из Каслей. Рядом с парком возвышается колокольня святого Иоанна Златоуста, откуда открывается прекрасный вид на город. Правда, чтобы подняться на смотровую площадку, нужно преодолеть более 180 ступеней.

Как доехать

Бажовский парк находится в четырех километрах от центральной части Златоуста. Добраться сюда не составит труда.

Из центра города до парка можно доехать на машине, автобусе (№14, 15) или маршрутном такси (№18, 19).

Вход бесплатный. Чтобы посетить музеи на территории парка, нужно купить входной билет. Его цена начинается от 100 рублей.

Порожская ГЭС. Рядом турбаза и питомник хаски

Порожская ГЭС: ее построили в 1910 году. Летом в деревне Пороги проводят кузнечный фестиваль. Фото: Страницы героев снимков в Инстаграм.

Порожская ГЭС расположена на реке Большая Сатка. До строительства плотины здесь было два порога высотой до четырех метров.

Вода в этом месте бурлила. Его считали нехорошим, дьявольским, из-за чего назвали "Чертовой ямой".

В начале прошлого века здесь был построен первый в России электрометаллургический завод, который изготовлял сплавы железа с редкими металлами для придания ему особой прочности и других ценных свойств.

Чтобы производство работало, необходимо было большое количество электроэнергии. Именно поэтому в 1910 году запустили Порожскую ГЭС. До сегодняшнего дня она сохранилась в первозданном виде, хотя и перестала действовать в 2017 году.

Плотина построена из дикого камня, что позволяет ей гармонично вписываться в природный ландшафт. Неподалеку от электростанции, в поселке Пороги, для туристов выстроили гостиницу, турбазу, действует питомник хаски. Летом в Порогах проводится кузнечный фестиваль.

Как доехать

Пороги находятся в 18 километрах к северу от ж/д станции Бердяуш и в 50 километрах от города Сатки.

На автомобиле нужно ехать по трассе М-5, затем повернуть на поселок Бердяуш (около 15 километров от поворота). От Бердяуша нужно ехать по грунтовке мимо деревни Романовка до Порогов.

По железной дороге на поезде до Бердяуша, либо на электричке до остановки "1880 км". Далее на попутках или пешком.

Сугомакская пещера. Легенда о двух влюбленных

Сугомакская пещера: она единственная на Урале, у которой мраморные стены и потолок. Фото: Страницы героев снимков в Инстаграм.

Единственная пещера на Урале с мраморными стенами и потолком - Сугомакская.

Она состоит из трех гротов. В первый зайти просто, но, чтобы попасть в другие части пещеры, нужно пробраться по узкому лазу. Это место до конца не изучено. Дело в том, что дальний конец пещеры затоплен.

Здесь хорошо охладиться в жару. А дальше можно подняться на гору Сугомак, полюбоваться видом на леса, многочисленные города и села.

Рядом находится еще одна достопримечательность - гора Егоза. Существует легенда о двух влюбленных из враждующих кланов - Сугомаке и Егозе, которые принесли себя в жертву богами ради мира в их семьях. С тех пор они окаменели и превратились в горы, но остались неразлучны.

Как доехать

Сугомакская пещера находится в пяти километрах от города Кыштым Челябинской области.

Чтобы попасть к пещере, нужно ехать на автомобиле из Кыштыма в сторону поселка Слюдорудник до информационной таблички, сообщающей о близости пещеры. Также до Кыштыма можно доехать на автобусе или поезде из Екатеринбурга или Челябинска.

Все тексты сюжета "Отпуск-2020. Выбор есть!" читайте здесь.