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12.08.2020 16:18

Успеть найти ошибку

Завершается срок упрощенного оспаривания кадастровой оценки
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 179(8233)
Послезавтра завершается прием замечаний по массовой кадастровой оценке земель, проведенной в Свердловской области в 2019 году. В базу попало 1,3 миллиона участков.

Промежуточный отчет находился в открытом доступе на сайте Росреестра и государственного центра кадастровой оценки 50 дней. За это время владельцы участков, не согласные с предварительными расчетами, могли подать декларацию онлайн и исправить обнаруженные ошибки и неточности. После доработки данные отправят на итоговую проверку в Росреестр. Утверждение ожидается осенью.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В том, что уральцы воспользуются правом оспорить оценку, можно было не сомневаться: в прошлом году, когда ту же процедуру прошли 3,2 миллиона объектов капстроительства, специалисты получили 1480 замечаний. У массовой оценки по сравнению с индивидуальной есть преимущества: короткий срок проведения, более низкая стоимость за счет использования общедоступных публичных реестров, исключение сговоров с оценщиками. С другой стороны, недостоверные и неполные сведения в тех же самых реестрах могут аукнуться необоснованным ростом издержек для собственников.

Если владельцы земли не успеют воспользоваться упрощенным режимом, им придется обращаться в суд. К слову, большую часть споров, рассмотренных коллегией по административным делам Свердловского облсуда в первом полугодии, составили именно споры о кадастровой стоимости недвижимости. Причем из 149 исков не удовлетворены требования всего по четырем. То есть вопрос справедливости кадастровой оценки в регионе до сих пор актуален, отметили в пресс-службе облсуда.

Также частенько оспариваются нормативно-правовые акты, касающиеся градостроительства и землепользования, не соответствующие федеральному законодательству. В частности, с начала года судьи вынесли решения по 12 таким делам: речь шла о "нормотворчестве" органов местного самоуправления.

Справка РГ

Налог на имущество физлиц, рассчитанный от кадастровой стоимости, на Среднем Урале начали начислять с 1 января 2020 года, а уплатят его собственники впервые в 2021-м. Земельный налог по обновленной кадастровой стоимости гражданам насчитают в 2022-м. Юрлица же, владеющие землей, должны будут внести платеж авансом уже в 2021 году.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Все о кадастре

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