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12.08.2020 16:32

Осень встретят на веранде

Рестораторы просят разрешения открыть заведения
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 179(8233)
Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области обратилась к вице-губернатору Алексею Орлову, уполномоченному по защите прав предпринимателей Свердловской области Елене Артюх и российскому общественному омбудсмену по делам малого и среднего бизнеса Анастасии Татуловой с просьбой разрешить полноценную работу кафе и ресторанов.

Напомним, недавно в регионе уже сняли ряд ограничений: с 1 июля была разрешена работа открытых веранд в Екатеринбурге, с 27 июля - в других городах области. Однако в режиме летних кафе сейчас работают лишь около 300 заведений общепита - примерно 10 процентов от общего числа. При этом число посадочных мест ограниченно, доходность бизнеса резко снизилась, хотя расходы на оплату аренды, налогов и зарплаты персонала остались прежними, говорится в письме.

Фото: iStock
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Кстати, рестораторы отметили, что в просьбе уменьшить корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для исчисления ЕНВД администрация Екатеринбурга им отказала. Предприниматели упирают на то, что круглый год на летних верандах на Урале работать невозможно, а ожидание рекомендаций Роспотребнадзора по снятию ограничений может привести "к необратимым последствиям для отрасли".

Рестораторы просят снизить налоговую нагрузку, предоставить отсрочку по арендной плате и надеются на рабочую встречу с участием представителей региональных властей и Роспотребнадзора. "Письмо находится в работе", - сообщили "РГ" в аппарате бизнес-омбудсмена.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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