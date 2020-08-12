Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области обратилась к вице-губернатору Алексею Орлову, уполномоченному по защите прав предпринимателей Свердловской области Елене Артюх и российскому общественному омбудсмену по делам малого и среднего бизнеса Анастасии Татуловой с просьбой разрешить полноценную работу кафе и ресторанов.

Напомним, недавно в регионе уже сняли ряд ограничений: с 1 июля была разрешена работа открытых веранд в Екатеринбурге, с 27 июля - в других городах области. Однако в режиме летних кафе сейчас работают лишь около 300 заведений общепита - примерно 10 процентов от общего числа. При этом число посадочных мест ограниченно, доходность бизнеса резко снизилась, хотя расходы на оплату аренды, налогов и зарплаты персонала остались прежними, говорится в письме.

Кстати, рестораторы отметили, что в просьбе уменьшить корректирующий коэффициент базовой доходности К2 для исчисления ЕНВД администрация Екатеринбурга им отказала. Предприниматели упирают на то, что круглый год на летних верандах на Урале работать невозможно, а ожидание рекомендаций Роспотребнадзора по снятию ограничений может привести "к необратимым последствиям для отрасли".

Рестораторы просят снизить налоговую нагрузку, предоставить отсрочку по арендной плате и надеются на рабочую встречу с участием представителей региональных властей и Роспотребнадзора. "Письмо находится в работе", - сообщили "РГ" в аппарате бизнес-омбудсмена.