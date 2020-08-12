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Рубрика: Общество

Креативом не надышишься

Необычную экологическую акцию металлургического комбината оценили не все
Текст: Евгений Китаев (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО № 179(8233)
Крупнейший металлургический комбинат Челябинска способствует оздоровлению и украшению деревьев на городских улицах: как сообщается на сайте завода, сотрудники компании и волонтеры выбирают стволы с поврежденной корой, пострадавшие участки обрабатывают, чтобы через трещины не проникали лишняя влага, споры грибов и паразиты, из-за которых деревья могут погибнуть. На трещины наносится санирующий состав, затем поверхность грунтуют, а "залеченные раны" художники расписывают.

- Такие рисунки на деревьях не только красивы, но и полезны для самого дерева, - объясняет заботу о "зеленых друзьях" директор по работе с персоналом металлургического комбината Денис Сазонтов. - Прежде чем включиться в акцию, мы проконсультировались со специалистами управления экологии и природопользования администрации Челябинска. Там проект одобрили. Работу будем продолжать.

Первым объектом, где на деревьях появились экограффити по мотивам детских сказок, стал сквер на шоссе Металлургов. Однако, обещают организаторы, рисунки украсят десятки деревьев Челябинска: в парках и дворах Металлургического района, на Алом поле, в городском бору. Поддержкой инициаторам служит отношение горожан, которые заметили раскрашенные деревья.

За минувшее пятилетие воздействие комбината на окружающую среду изменилось несущественно, несмотря на усилившуюся экологическую риторику

Между тем не все единодушны в оценке креативного начинания. Так, активисты-экологи соглашаются: да, акция добрая, симпатичная, но вряд ли вообще имеет отношение к экологии. Впрочем, имеет: возможно, главный загрязнитель атмосферы в Челябинске с помощью такого стрит-арта хочет улучшить свою репутацию - а что, дешево и сердито.

- Я даже не знаю, как на это реагировать, - признается общественный инспектор Росприроднадзора Евгений Маленкин. - Это просто параллельная реальность. В то время как над городом несколько дней стоит смог, вместо того чтобы интенсивнее снижать выбросы, больше потратить на модернизацию и газоочистное оборудование, предприятие раскрашивает деревья, подменяя суть понятий.

Фото: iStockphoto.com
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В общественной организации "АнтиСмог" заявляют: металлургическая компания уже не раз нарушала природоохранное законодательство. Широкую огласку, к примеру, получило возбуждение природоохранной прокуратурой Челябинска дел об административных нарушениях в коксохимическом подразделении металлургического производства. Его заподозрили в ненадлежащем обращении с опасными отходами и в том, что газоочистка не обеспечивала выбросы на уровне необходимых параметров. Пастораль с раскраской деревьев на этом фоне воспринимается неоднозначно. Общественники говорят: когда завод прекратит травить горожан, уверения в экологической заинтересованности и заботе о здоровье земляков зазвучат убедительнее.

На самом комбинате регулярно подчеркивают свое участие в четырехстороннем соглашении с Минприроды РФ, Росприроднадзором и правительством области. Нынешней весной в рамках федеральной программы "Чистый воздух" состоялся пуск домны и конвертера после модернизации. Гендиректор компании Олег Коржов отрапортовал тогда, что в результате выбросы снизятся на 116 тонн в год. Много это или мало?

Цифры свидетельствуют, что за минувшее пятилетие воздействие комбината на окружающую среду изменилось несущественно, несмотря на усилившуюся экологическую риторику. По данным комплексных докладов об экологической ситуации в Челябинской области, размещаемых на сайте областного минэкологии, в 2015 году суммарные выбросы металлургического комбината без учета вклада коксохимического производства составляли 65,8 тысячи тонн вредных веществ, а в 2019-м - 65,1 тысячи тонн. Вряд ли эта разница вообще "ощутима на вкус", тем более что в этом временном интервале были и периоды, когда выбросы только росли: в 2016-м они составляли 67, а в 2018-м - 67,8 тысячи тонн. Опять же без учета коксохима, а это тот еще "дымокур".

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