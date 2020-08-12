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12.08.2020 21:08
Рубрика: Происшествия

Папа не смог

В столице Урала спустя год после смертельного ДТП дело дошло до суда
Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8233)
В Екатеринбурге начался процесс над 23-летним Владимиром Васильевым, устроившим смертельное ДТП в центре города почти год назад. К этой истории снова приковано внимание жителей города.

Напомним, обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, завладел машиной "Киа Рио", принадлежащей его знакомому, и поехал по городу, при этом в автомобиле находился пассажир. "Покатушки" попали в объективы видеорегистраторов по всему городу. На скорости 150 км/ч иномарка пронеслась по центральным улицам и врезалась в стоявший на светофоре автомобиль такси. Его водитель и пассажир погибли на месте.

Заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова перенесено

Но огромный общественный резонанс вызвали не только лихие обстоятельства происшествия, но и не менее лихое продолжение. После ДТП анализы на содержание в крови нарушителя алкоголя или наркотиков сдал не сам Васильев, а его отец - полковник Росгвардии. Горожан эта махинация с анализами возмутила: никто не верил, что едва стоящий на ногах лихой водила был трезв. Анализы исследовались дважды, и только генетическая экспертиза пролила свет на их чистоту: она доказала - это биоматериал отца. После такого "открытия" было возбуждено уголовное дело в отношении врача, который принимал и исследовал биоматериал. Но вскоре его закрыли. Свою проверку в отношении его отца провели военные следователи СКР, но дело возбуждать также не стали.

И все вернулось к факту смертельного столкновения.

- Факт самого ДТП Васильев признает, а вот угон автомобиля и нахождение в состоянии опьянения в момент аварии - отрицает, - пояснил после первого слушания представитель прокуратуры Свердловской области Евгений Коваленко.

Как намерены представители следствия доказывать факт опьянения в связи с фокусами вокруг анализов - пока непонятно. И кто за это ответит - тоже.

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