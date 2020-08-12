В Югре на месторождении загорелась разлитая нефть

На территории Красноленинского месторождения в Октябрьском районе Югры сегодня случилось ЧП: здесь произошел разлив нефтепродуктов, после чего образовавшаяся лужа воспламенилась.

По данным главка МЧС автономного округа, сообщение об этом поступило в 12.35. когда спасатели прибыли на место, площадь возгорания составила уже 150 квадратных метров.

Как уточнили в пресс-службе ведомства агентству РИА Новости, на данный момент пламя удалось сбить. Сейчас пожарные ждут, когда на нефтепроводе снизится давление, чтобы приступить к ликвидации огня.