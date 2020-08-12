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12.08.2020 11:56
Рубрика: Спорт

В Югре наметили дату открытия фитнес-центров и ресторанов

Текст: Елена Панова
Учреждения спорта Югры и общественного питания могут открыться 17 августа, если позволит эпидемиологическая ситуация в регионе. Окончательная дата станет известна после согласования решения с региональным управлением Роспотребнадзора.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом сообщила глава Югры Наталья Комарова на очередном заседании оперативного штаба. При этом кафе, рестораны и спортивные центры откроются при условии строгого соблюдения всех санитарных требований в период пандемии.

Напомним, 7 августа состоялась онлайн-встреча бизнес-сообщества Югры с губернатором, представителями Роспотребнадзора и Общественной палаты региона. Речь шла о том, как безопаснее, оптимальнее и гибче выходить из затяжной пандемии. Прямой эфир с участием губернатора и предпринимателей в соцсетях посмотрело больше 93 тысяч человек. В ней приняло участие больше 50 участников со всего региона.

В ходе обсуждения важны были прежде всего аспекты работы организаций, дольше всех находящихся на карантине, а именно спортивных учреждений, общественного питания и дополнительного образования.

Предприниматели подтвердили готовность возобновить свою деятельность с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Глава Югры посоветовалась с бизнесменами о путях выхода из пандемии

Как прозвучало на заседании оперативного штаба, в ближайшие дни будет принято решение, в котором озвучат условия возобновлении деятельности предприятий спорта, проведения спортивных мероприятий без привлечения зрителей, тренировок сборных команд региона. Откроются также организации общепита, но, очевидно, пока только оказывающие услуги на открытом воздухе: сезонные кафе, веранды, террасы, оборудованные при стационарных организациях.

Наталья Комарова поручила окружному департаменту экономического развития совместно с главами муниципалитетов организовать ведение реестров таких организаций и предпринимателей. А департаменту информационных технологий и цифрового развития - оказать техническое сопровождение, размещение чек-листов на базе информационной системы самоконтроля "Цифровое уведомление".

- Сейчас идет процесс загрузки чек-листов в систему, продумали их маршрутизацию. Будет создан понятный интерфейс, поскольку это важно для бизнес-сообщества. 12 августа начнется тестирование, а уже к вечеру полностью запущен функционал приложения, -отметил глава профильного окружного ведомства Павел Ципорин.

Как ранее в ходе встречи с бизнес-сообществом отмечала Наталья Комарова, большое значение в обеспечении мер безопасности играет роль каждого человека, каждого предпринимателя. Что особенно важно: при общем снижении числа заболевших коронавирус уже никогда не достигнет нулевых отметок.

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По данным Роспотребнадзора, в Югре зарегистрированы 17 994 заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, выздоровевших - 15 484 человека, погиб 141 человек, под наблюдением находятся 11 914 человек.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 0,77. Показатель охвата тестированием населения - 235,46. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию - 1059.

До 23 августа продлен режим самоизоляции для отдельных групп граждан. В их число входят югорчане в возрасте 65 лет и старше, граждане с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом и беременные женщины.

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