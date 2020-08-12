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12.08.2020 13:26
Рубрика: Общество

В курганских школах ученикам и педагогам будут измерять температуру

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

В Кургане учебный год в этом году начнется по новым правилам - в соответствии с планом профилактических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Каждое утро школьникам, учителям и всем сотрудникам учреждений в обязательном порядке будут измерять температуру, сообщает пресс-служба администрации Кургана.

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По данным городского департамента социальной политики, для всех школ уже закуплены санитайзеры, бесконтактные термометры, рециркуляторы воздуха, дезинфицирующие средства. Во время уроков в коридорах несколько раз в день (до и после занятий, а также на большой перемене) будут делать влажную уборку помещений. По словам руководителя ведомства Елены Ситниковой, дети не будут переходить из класса в класс, как раньше, учителя-предметники сами будут к ним приходить, кроме уроков химии, физики, информатики и физкультуры, где просто невозможно заниматься без специального оборудования.

Чтобы утром в школах не было большого скопления детей, сейчас составляют графики маршрутизации - прибытия учеников. Взрослые, которые сопровождают ребят на занятия, обязательно должны быть в масках и перчатках. Кстати, по новым санитарным правилам, до января 2021 года посторонним, в том числе и родителям, запрещено находиться в школах, поэтому в администрации решают, где могут находиться мамы и папы первоклассников. Информацию по каждому учреждению обещают сообщить через родительские чаты и классных руководителей.

Школьные столовые будут работать также с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

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