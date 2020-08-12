В Тюменской области отмечен рост индекса промышленного производства

В Тюменской области индекс промышленного производства за первые пять месяцев года увеличился на 28,6%, несмотря на пандемию и режим ограничений. Об этом заявил сегодня губернатор региона Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 76-летию со дня образования Тюменской̆ области.

- Говоря о социально-экономическом развитии региона, начинаю с данных по демографии, потому что считаю их показателем, который отражает совокупность интегральных настроений, - сказал региональным журналистам глава региона. - Нас с вами, жителей Тюменской области, становится больше - по итогам 2019 года более чем на 18 тысяч. Мы наблюдаем и положительный естественный прирост, и миграционный прирост, как и в предыдущие годы.

По данным Росстата на 1 июня, численность населения Тюменской области составляет 1 млн 540 тысяч жителей. За пять месяцев этого года в регионе тоже отмечен небольшой прирост населения, отметил губернатор.

- Одним из главных экономических показателей является индекс промышленного производства, - продолжил Александр Моор. - Несмотря на пандемию и режим ограничений, рост составляет 28,6% за полугодие.

По инвестициям пока есть данные лишь за первые три месяца года, до пандемии. Если по итогам прошлого года в регионе было отмечено снижение уровня инвестиций практически на 20% по отношению к 2018 году (что связано с завершением инвестиционной фазы компании СИБУР в Тобольске), то за первые три месяца прирост составил 15% по отношению к 2019 году.

- Очевидно, что за время пандемии по инвестиционной активности в регионе будет отмечено снижение, как и по всей стране. Надеюсь, мы сможем его компенсировать, - отметил Александр Моор.

Важным моментом, вызывающим беспокойство и особое внимание властей на региональном и федеральном уровнях, является ситуация на рынке труда. Если раньше процент зарегистрированной в регионе безработицы был небольшим и составлял 0,6, а количество безработных варьировалось от 4,5 до 5 тысяч человек, то во время пандемии официальное количество зарегистрированных безработных составило 36,5 тысячи человек, или 5% жителей региона.

- Сегодня основная наша задача - создавать рабочие места, чтобы постепенно и планово вернуть ситуацию к исходному значению, - обозначил план работы губернатор. - Эту ситуацию мы постоянно обсуждаем с главами муниципальных образований, она находится в фокусе нашего внимания.

Даже в такой непростой ситуации есть моменты, которые радуют и вселяют надежды. Если в начале действия ограничительных мероприятий в регионе резко сократилось количество вакансий, то сейчас, по мере открытия и возобновления экономической деятельности, число вакансий увеличивается, практически сравнявшись с количеством зарегистрированных безработных.

С наступлением режима повышенной готовности, который в регионе ввели 18 марта, перед региональным правительством стояло два блока вопросов: поддержание экономики и обеспечение готовности медицинских учреждений к работе в условиях пандемии.

- В конце марта и в начале апреля мы приняли ряд решений, связанных с предоставлением налоговых льгот предприятиям, которые попали в перечень наиболее пострадавших отраслей, - рассказал Александр Моор. - Общая сумма налоговых льгот, предоставленная на весь 2020 год, составила 2 млрд 840 млн рублей.

Помимо этих расходов в областном бюджете предусмотрели 100 млн рублей для компенсации процентов по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства и 100 млн - на кредитование через фонд микрофинансирования. Сумма до 1 млн без залога, до 2 млн рублей с залогом предоставляется по программе "Сохраним свое дело".

- Огромный блок вопросов связан с работой медицинских учреждений и в целом всей системы органов власти по противодействию распространению коронавирусной инфекции, - сообщил губернатор. - Мы оперативно подготовили необходимый коечный фонд даже с большим запасом - практически всегда половина мест была свободна и готова к приему пациентов, потому что мы не знали, с каким количеством заболевших столкнемся.

Региональные власти смогли обеспечить медицинский персонал средствами индивидуальной защиты и оборудованием. В целом этот период времени прошли спокойно, планово и профессионально, подвел итоги непростого четырехмесячного периода Александр Моор.

2 июля в регионе стартовала летняя оздоровительная кампания - для детей начали работать загородные лагеря и пришкольные лагеря дневного пребывания. В Тюменской области успешно провели сдачу ЕГЭ со всеми санитарными нормами и предосторожностями.

- Снова рекорд - 83 наших выпускника стали стобалльниками, - сообщил глава региона. - И один уникальный рекорд - выпускник 21-й гимназии получил 300 баллов. Это просто фантастика, и я его еще раз от всей души поздравляю!

Пресс-конференция продолжалась более часа. Губернатор ответил на множество вопросов региональных журналистов - их основная часть касалась снятия ограничений и прекращения режима действия особых мер безопасности. Глава региона предложил подождать общего решения по этому вопросу - заседание оперативного штаба должно состояться до 16 августа, ведь именно до этой даты в регионе действует особый режим безопасности.