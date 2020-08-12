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12.08.2020 11:17
Рубрика: Происшествия

Власти объяснили напугавшее южноуральцев оранжевое облако пыли

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба администрации Коркинского муниципального района Фото: Пресс-служба администрации Коркинского муниципального района
Фото: Пресс-служба администрации Коркинского муниципального района

Накрывшее город Коркино в Челябинской области облако оранжево-коричневой пыли власти объяснили сходом породы на одном из бортов местного карьера. Он произошел из-за проливных дождей, продолжающихся в регионе всю последнюю неделю, сообщили в администрации муниципального района.

- Инцидент произошел вчера, ориентировочно в 13 часов 30 минут, - пояснили в пресс-службе администрации. - Жители Коркино заметили в небе облако пыли коричнево-оранжевого цвета.

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Стоит отметить, что соседство с карьером давно вызывает беспокойство у местных жителей. Брошенные угольные выработки глубиной более 500 метров грозят со временем "втянуть" расположенный у карьера поселок Роза, а затем и сам город. Поэтому за его бортами постоянно наблюдают специалисты. На сей раз угрозы для безопасности населения не выявлено.

- После проливных дождей произошел сход горелой породы с одного из бортов угольного разреза, - прокомментировал ситуацию начальник ЕДДС Коркинского района Эдуард Векерле. - Осуществляющая контроль компания "Промрекультивация" уже сейчас занимается укреплением этого участка. Поводов для беспокойства не имеется.

Стоит отметить, что Коркинский разрез планируется ликвидировать, заполнив "хвостами" строящегося под Челябинском Томинского ГОКа. Однако, рекультивация одного из глубочайших в мире раскопов, по самым скромным прогнозам, займет не менее 22 лет.

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