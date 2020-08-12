Екатеринбург - один из немногих российских городов, рассматривающий для себя идею реновации как стратегический и оптимальный вариант развития городской среды, а также исполнения задач нацпроекта "Жилье и городская среда". Вопрос не сводится только к обновлению жилого фонда, а представляет собой ключ к комплексному изменению городской "ткани": появлению новых общественных пространств, улиц, обновлению инфраструктуры, привлечению инвестиций. Перед градостроительным сообществом стоит задача отразить принципы комплексной реновации в генеральном плане развития города и обеспечить возможность их реализации путем внесения корректировок в законодательство. В Москве есть специальный закон о реновации, регионам же приходится искать свой путь.

При работе на застроенных территориях в первую очередь не хватает правовых инструментов для эффективного диалога с собственниками о выкупе принадлежащих им объектов. Часто, расселив большинство, застройщик упирается в нежелание последнего собственника съезжать или его попытку получить за свой объект неадекватную цену. Начинаются суды, которые затягивают выход на площадку и приводят к росту себестоимости строительства. Нужен однозначный и эффективный инструмент, который позволит в установленный и прогнозируемый срок подготовить участок на условиях, справедливых и понятных как для собственника, так и для строительной компании.

Инвесторы, работающие с застроенными территориями, несут колоссальную финансовую нагрузку, не могут точно прогнозировать срок и стоимость реализации проекта

Инвесторы, работающие с застроенными территориями, несут колоссальную финансовую нагрузку. При этом существует федеральный закон, который предусматривает возмещение застройщику до 25 процентов затрат на расселение. Однако у нас он не работает: для регионов отсутствует конкретный механизм его реализации и порядок взаимодействия застройщика со структурами, участвующими в принятии решения и выплате компенсации. Кроме того, под действие этого закона подпадают лишь дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В Екатеринбурге же основная масса такого жилья - около 60 тысяч квадратных метров - получил этот статус позже. То есть, чтобы уральские застройщики могли получать компенсации за расселение аварийного жилья, необходимо сформулировать порядок проведения этой процедуры и расширить адресную программу сноса таких домов.

Сделать развитие застроенных территорий привлекательным для инвесторов можно, в том числе снизив их затраты на создание инженерной инфраструктуры. Например, законодательно обязать энергоснабжающие организации проводить реновацию сетей с увеличением мощности за счет инвестпрограмм, без взимания платы за технологическое присоединение с исполнителей проекта.

Важен также гибкий подход к нормированию при строительстве социальных объектов, например, обеспечении местами в образовательных учреждениях. Сейчас мы следуем единым нормам как при новой застройке, так и при реновации старых кварталов, но объективно потребности таких территорий различаются. При строительстве нового микрорайона не обойтись без новой школы, а в существующих районах подчас разумнее реконструировать старые объекты, обновить парк или районный стадион, где смогут заниматься и школьники, и взрослые жители. Ведь строительство школы с нуля требует не только наличия земли и финансирования, но и организации службы эксплуатации, формирования штата преподавателей, хотя зачастую потребности в таком масштабном проекте нет. Нужно предусмотреть такое нормирование, которое позволило бы адекватно оценивать потребности территории и реализовывать силами строителей оптимальный именно для этого района вариант.

В Свердловской области работа по этим направлениям уже идет. Так, меры, необходимые для старта реновации в Екатеринбурге, обсуждались на инвестиционном совете при губернаторе. Участники комитета по строительству СОСПП также включились в эту деятельность.