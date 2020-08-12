Новости

Вышел трейлер готического фэнтези Ренаты Литвиновой "Северный ветер" 16:46
В Подмосковье вандалы повредили около 30 каршеринговых машин 16:45
Москалькова предложила создать международный банк вакансий для молодежи 16:43
Специалисты отреставрировали найденный при строительстве ЦКАД-5 воинский шлем 16:27
Парк Северного речного вокзала готов на 80 процентов 16:18
Казахстан намерен возобновить полеты в Россию с 17 августа 16:14
Расчленившего аспирантку историка положительно охарактеризовали на работе 16:00
Кошка, плита и тонометр: Что забывают пассажиры в поездах 15:57
Поезд в Шотландии сошел с рельсов: есть жертвы 15:52
Лукашенко собрал совещание по защите конституционного строя 15:47
Белорусские шашистки вышли в финал онлайн-турнира Кубка наций 15:42
В Минстрое рассказали о предложениях по очистке рек Урал и Терек 15:26
Мурашко сообщил, когда сделает прививку от COVID-19 15:23
Милиция Беларуси открыла в Бресте огонь на поражение в целях самозащиты 15:09
Ущерб от беспорядков в Минске составил 15 миллионов в российских рублях 14:59
В России пройдет VI фестиваль документального кино "Докер" 14:57
Фильм "Мой шпион" получит продолжение 14:54
Минсвязи Беларуси подтвердило восстановление интернета в стране 14:52
В ночь на субботу в столичном регионе похолодает до +5 14:46
Юрий Лоза прокомментировал инсульт Михаила Ефремова 14:39
Жителей Брюсселя обязали снова носить маски 14:33
В Иванове задержан серийный педофил-иностранец 14:29
Адвокат: Михаил Ефремов перенес инсульт 14:26
Михаил Ефремов "пропал" из больницы 14:19
ВОЗ: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 миллионов 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
12.08.2020 16:20

Реновация правил

Текст: Валерий Ананьев (председатель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП))
Российская газета - Экономика УРФО № 179(8233)
Екатеринбург - один из немногих российских городов, рассматривающий для себя идею реновации как стратегический и оптимальный вариант развития городской среды, а также исполнения задач нацпроекта "Жилье и городская среда". Вопрос не сводится только к обновлению жилого фонда, а представляет собой ключ к комплексному изменению городской "ткани": появлению новых общественных пространств, улиц, обновлению инфраструктуры, привлечению инвестиций. Перед градостроительным сообществом стоит задача отразить принципы комплексной реновации в генеральном плане развития города и обеспечить возможность их реализации путем внесения корректировок в законодательство. В Москве есть специальный закон о реновации, регионам же приходится искать свой путь.

При работе на застроенных территориях в первую очередь не хватает правовых инструментов для эффективного диалога с собственниками о выкупе принадлежащих им объектов. Часто, расселив большинство, застройщик упирается в нежелание последнего собственника съезжать или его попытку получить за свой объект неадекватную цену. Начинаются суды, которые затягивают выход на площадку и приводят к росту себестоимости строительства. Нужен однозначный и эффективный инструмент, который позволит в установленный и прогнозируемый срок подготовить участок на условиях, справедливых и понятных как для собственника, так и для строительной компании.

Инвесторы, работающие с застроенными территориями, несут колоссальную финансовую нагрузку, не могут точно прогнозировать срок и стоимость реализации проекта

Инвесторы, работающие с застроенными территориями, несут колоссальную финансовую нагрузку. При этом существует федеральный закон, который предусматривает возмещение застройщику до 25 процентов затрат на расселение. Однако у нас он не работает: для регионов отсутствует конкретный механизм его реализации и порядок взаимодействия застройщика со структурами, участвующими в принятии решения и выплате компенсации. Кроме того, под действие этого закона подпадают лишь дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В Екатеринбурге же основная масса такого жилья - около 60 тысяч квадратных метров - получил этот статус позже. То есть, чтобы уральские застройщики могли получать компенсации за расселение аварийного жилья, необходимо сформулировать порядок проведения этой процедуры и расширить адресную программу сноса таких домов.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Реновация по примеру Москвы слишком затратна для других регионов

Сделать развитие застроенных территорий привлекательным для инвесторов можно, в том числе снизив их затраты на создание инженерной инфраструктуры. Например, законодательно обязать энергоснабжающие организации проводить реновацию сетей с увеличением мощности за счет инвестпрограмм, без взимания платы за технологическое присоединение с исполнителей проекта.

Важен также гибкий подход к нормированию при строительстве социальных объектов, например, обеспечении местами в образовательных учреждениях. Сейчас мы следуем единым нормам как при новой застройке, так и при реновации старых кварталов, но объективно потребности таких территорий различаются. При строительстве нового микрорайона не обойтись без новой школы, а в существующих районах подчас разумнее реконструировать старые объекты, обновить парк или районный стадион, где смогут заниматься и школьники, и взрослые жители. Ведь строительство школы с нуля требует не только наличия земли и финансирования, но и организации службы эксплуатации, формирования штата преподавателей, хотя зачастую потребности в таком масштабном проекте нет. Нужно предусмотреть такое нормирование, которое позволило бы адекватно оценивать потребности территории и реализовывать силами строителей оптимальный именно для этого района вариант.

В Свердловской области работа по этим направлениям уже идет. Так, меры, необходимые для старта реновации в Екатеринбурге, обсуждались на инвестиционном совете при губернаторе. Участники комитета по строительству СОСПП также включились в эту деятельность.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве

Главное сегодня

Мишустин поручил подготовить документы о продлении выплат медикам
ВОЗ: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 миллионов
На Балтийском флоте почтили память погибших подводников "Курска"
Озвучены основные этапы реновации в Москве
Заседание по делу Ефремова отложено на 18 августа из-за его госпитализации