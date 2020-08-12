В этом году лауреатом премии Союзного государства в области литературы и искусства стал известный режиссер, художественный руководитель минского Театра-студии киноактера Александр Ефремов. Сегодня наш откровенный разговор с мэтром о творчестве, времени и реальных проблемах современного человека.

Александр Васильевич, звания, премии стимулируют творца?

Александр Ефремов: Бесспорно. Работники театров - не самые высокооплачиваемые работники бюджетной сферы, и звания, которые присваивает государство, - это признание заслуг. Свидетельство того, что мы занимаемся нужным делом.

Премия Союзного государства вас окрылила?

Александр Ефремов: Кокетничать здесь нечего, это очень приятно и хороший повод для того, чтобы чуть-чуть погордиться собой.

Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в белорусско-российском культурном пространстве?

Александр Ефремов: Наше пространство и культурная среда действительно едины по большому счету. В самой среде какого-то разделения нет. Если где-то сегодня возникают досужие разговоры, что Союзное государство изжило себя, надо его убрать и строить чисто прагматические отношения только на экономике, считаю, что это неправильно и несправедливо. Слишком глубокие у нас связи. Я как режиссер с огромным удовольствием работаю как с российскими, так и с белорусскими артистами. Кроме того, если говорить о культурных связях, наша недавняя премьера в Театре-студии киноактера "Женщины без границ" поставлена по пьесе именно российского известного писателя и драматурга Юрия Полякова.

Чем вас привлекла пьеса Полякова?

Александр Ефремов: Посмотрите, с какой жадностью театры сегодня берутся за пьесы, которые говорят о современности, о насущных проблемах человека, пытаются задаться вопросом: какой он сейчас, что с ним происходит? Мудрые теоретики и практики уверены, что мир переживает кризис в культуре. Я бы не совсем согласился с этой мыслью. Наступил скорее какой-то момент ожидания. Что же будет дальше? То ли мы осмысливаем действительность, в которой живем, то ли пути предполагаемого развития человечества и процессы, происходящие в мире… Что нас ожидает в дальнейшем с точки зрения идеологии, нравственности, этики? Что мы строим, к чему идем? Как оцениваем себя в этой жизни? Именно это в драматургии Полякова показалось мне важным, интересным и достаточно острым… У него есть четкая авторская позиция, и он ее активно защищает. То, что делает Юрий Поляков, - человечно.

У нас общее фестивальное пространство, и на "Листопаде", и на "Золотом Витязе" показываются белорусские и российские картины. Но успешных белорусских работ в последнее время не так много…

Александр Ефремов: Мне кажется, российские фестивали готовы показывать у себя белорусские ленты. И нас приглашают. В прошлом году я был в жюри кинофестиваля телевизионного кино "Вместе" в Ялте. Там участвовали работы белорусских кинематографистов. Думаю, нам надо просто снимать кино. И если говорить о единстве культурного пространства, то российские фестивали и кинематографисты рады видеть наши картины у себя на фестивалях. И Московский международный кинофестиваль, который возглавляет Никита Михалков, будет с огромным удовольствием принимать наши картины. Только они должны отвечать художественному уровню того или иного фестиваля, и это уже наши проблемы. И наша обязанность делать их ярче, талантливее.

Для российских телеканалов вы сняли около десяти проектов. Каково впечатление от работы? Иногда режиссеры жалуются на диктат современных продюсеров, которые говорят, что снимать надо для условной домохозяйки, хуже, чем можешь на самом деле, снижать творческую планку до удобоваримого формата.

Александр Ефремов: Нет, мне никто никогда не говорил, чтобы я снимал хуже, чем могу. Могли настоять на том, чтобы взять того или иного артиста на роль. Но чтобы снимать хуже, чем умеешь… Я старался, скорее, наоборот, улучшить сценарий. Чтобы история выглядела с моей точки зрения глубже и интереснее.

Сценарная проблема существует?

Александр Ефремов: Конечно. И она главная. Для меня это все издержки постмодернизма. В мире классического искусства произведение ценится за мастерство автора, его умение работать кистью или резцом - чем угодно. В современном искусстве на первый план выходит идея, а исполнение отступает на второй. Самое главное не "что", а "как". Важна яркая обертка, и неважно, что в ней.

А как становятся медийными артистами? Это пиар-технологии или талант, стечение обстоятельств?

Александр Ефремов: Один путь - это путь талантливого человека, но есть люди, которых сделали медийными с помощью пиар-технологий. С этим приходится сталкиваться. Мне везло, я работал с артистами, белорусскими и российскими, которые стали узнаваемыми благодаря таланту. Это Маргарита Терехова, Юрий Назаров, Армен Джигарханян, Геннадий Овсянников, Вероника Пляшкевич, Галина Макарова, Александр Калягин, Стефания Станюта, Михаил Глузский, Павел Кормунин, Дмитрий Певцов, Мария Миронова, Данила Козловский и многие другие.

Вы работали и с Михаилом Ефремовым, который сейчас из-за трагической автоаварии оказался в центре общественного внимания…

Александр Ефремов: В картине "Дунечка" он воплотил образ режиссера, собственно говоря, своего отца, даже привез пиджак Олега Николаевича и в нем играл. Он дружил с Сергеем Шкаликовым, который снимался у меня в двух фильмах - "Экзамен на директора" и "Наш человек в Сан-Ремо". Они приезжали в Минск и с Михаилом Олеговичем, мы общались задолго до того, как случилась картина "Дунечка". Сергей Шкаликов нас во многом связывал, к сожалению, он ушел из жизни в 1998 году. У Миши было очень нужное для меня отношение к работе. Вне зависимости от того, что сейчас с ним, к сожалению, произошло, я свидетельствую, что это необыкновенно талантливый артист.

Я как режиссер с удовольствием работаю и с российскими, и с белорусскими артистами

Вы сняли пять военных картин. Можете раскрыть секрет успешного фильма на военную тематику?

Александр Ефремов: В центре истории должен быть подвиг. Это, конечно, очень самонадеянно говорить, что я сохраняю память о войне, но я по-своему пытаюсь это делать. Потому что мой отец был участником этой войны с 17 до 22 лет, в 22 года вернулся… Его поколение ушло, наше поколение сыновей, поколения внуков, правнуков остаются один на один с этой войной. И память, оказывается, так легко исказить. То, что произошло с нашей страной, достойно бесконечного уважения и памяти. Для меня это очевидно и ни в каких пояснениях не нуждается. Знаю, что необходимо постоянно возвращаться к этой теме. После того как распался Советский Союз, 97 процентов его бывших жителей в самых разных республиках были едины в оценке Великой Победы. Это всех объединяло и объединяет до сих пор. Это остается нашей ценностью, которой нельзя лишать людей, страну, наших потомков.

Досье "СОЮЗа"

Избранная фильмография Александра Ефремова