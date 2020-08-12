Россия и Бразилия договорились о сотрудничестве по вакцине от коронавируса

Генеральный директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и губернатор бразильского штата Парана Карлос Масса Ратиньо подписали в среду стратегическое соглашение о сотрудничестве по производству и распространению российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Сама новость о появлении первой в мире вакцины от вируса SARS-CoV-19 в Бразилии вызвала огромный ажиотаж.

Все газеты страны в среду пестрили заголовками о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. И хотя в ведущих местных СМИ эта новость подаётся с определённым навеянным западными СМИ скептицизмом, сами бразильцы восприняли её с большим воодушевлением и надеждой.

"Кто бы её не изобрёл, важно, есть ли эффективная вакцина. Я бы спокойно её принял. Надеюсь, что она будет доступна для населения как можно раньше", - пишет в комментарии к одной из таких статей читатель Энрике Эрре.

Подписание соглашения между РФПИ и правительством штата Парана стало первым шагом в выходе российской вакцины на рынок Бразилии и всей Латинской Америки.

Производство "Спутник V" планируется организовать на базе Технологического института штата Парана. По предварительным оценкам президента института Жорже Калладо, вакцинация населения на территории Бразилии может начаться во второй половине 2021 года.

"В ближайшее время РФПИ и НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи готовы предоставить Технологическому институту штата Парана (Tecpar) результаты клинических исследований вакцины и технологические протоколы ее производства", - говорится в официальном заявлении Российского фонда прямых инвестиций.

Для производства вакцины на бразильской территории отечественной разработке необходимо будет получить разрешение от бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa), что планируется сделать в ближайшее время.

"Страны Южной Америки сейчас переживают непростую ситуацию в связи с распространением коронавируса. Мы видим большой интерес от бразильских партнеров к российскому опыту борьбы с коронавирусом, в том числе в отношении первой зарегистрированной вакцины от коронавируса в мире. Бразилия является одной из пяти ключевых стран, готовых обеспечивать производство российской вакцины "Спутник V". Мы уверены в высокой безопасности и эффективности вакцины "Спутник V" и надеемся на скорое одобрение вакцины со стороны бразильского регулятора", - заявил генеральный директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время онлайн-церемонии подписания соглашения.

Ситуация с коронавирусом в Бразилии остаётся тяжёлой. В минувшую субботу страна преодолела отметку в три миллиона зараженных SARS-CoV-19. Жертвами вируса стали более ста тысяч человек. По данным министерства здравоохранения Бразилии на 11 августа, за сутки здесь зафиксировано более 52 тысяч новых случаев заражения COVID-19, 1274 человека погибли.