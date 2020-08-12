Российские врачи заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в Киргизии

В Киргизии наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Башкортостана Евгений Кустов.

По его словам, в целом эпидемиологическая ситуация в КР стабилизируется.

- В круглосуточных стационарах развернуто около 13 тысяч коек, больше половины из них свободны. Есть положительная динамика: в больницы поступает пациентов меньше, чем выписывается из них, - отметил он.

Евгений Кустов полагает, что это - результат совместной работы медиков и властей страны.

Замминистра здравоохранения Башкортостана возглавляет группу врачей, прибывших в республику для оказания помощи киргизским коллегам в борьбе с COVID-19. По данным Евгений Кустова, россияне планируют завершить работу 16 августа.

Согласно официальной информации, на утро 12 августа в КР было зарегистрировано 304 новых случая коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек. Всего скончались 1484 заболевших.