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12.08.2020 19:10
Рубрика: Экономика

Росстат зафиксировал начало дефляции в России

Текст: Игорь Зубков
За последнюю отчетную неделю общий уровень потребительских цен снизился на 0,1%, сообщил Росстат. В предыдущие три недели инфляция держалась на нулевом уровне, в первые три дня августа появились первые признаки дефляции.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Это сезонное явление, хотя и повторяющееся не каждый год, вызванное поступлением на прилавки нового урожая. Сейчас (за неделю с 4 по 10 августа) основной причиной дефляции стало снижение цен на овощи, которое наблюдается уже три недели подряд.

Фото: iStock
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Замедлению инфляции способствует снижение потребительского спроса в результате пандемии. Учитывая это, Банк России этим летом быстро снижал ключевую ставку, чтобы поддерживать годовой темп роста цен у целевого уровня в 4%.

Как сообщили в Росстате, за последнюю неделю овощи подешевели на 2,8% (неделей ранее 2,3%, двумя неделями ранее 1,1%), в том числе цены на картофель снизились на 4,6% (неделей ранее на 5,2%), помидоры - на 3,9% (неделей ранее на 5,3%), лук - на 3,8% (неделей ранее на 3,7%), огурцы - на 3,3% (неделей ранее на 3%). Продолжилось снижение цен на яблоки - на 2,4% (неделей ранее они впервые подешевели на 1,1%).

Среди остальных продовольственных товаров (исключая) овощи заметно выросли цены на сахар-песок - на 1%.

Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо не изменились.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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