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12.08.2020 18:18
Рубрика: Экономика

Сказки о золотой рыбке

Рыбаки-любители смогут легально продавать рыбу
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8233)
У любителей рыбалки возникает много вопросов в связи с новым законом о рыболовстве. Например, по нормам вылова на рыбу (для большинства регионов - это 5 кг в сутки). В обычных условиях "повседневной" рыбалки они редко превышались, подчеркивают в Росрыболовстве. А нетипичные случаи будут в ближайшее время разъяснены в правилах рыболовства. Например, как поступить, если поймал очень крупную рыбу, уже имея в улове несколько мелких. Или что делать, если клев превзошел ожидания и нормы вылова.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Сейчас ведомство работает над изменениями в закон, которые позволили бы продавать рыбакам-любителям излишки улова без сложных административных процедур и бумажной волокиты. В частности, Росрыболовство планирует закрепить в законе понятие "продукция любительского рыболовства", определив точный перечень товаров для продажи и исключив его из видов предпринимательской деятельности. Учитывая, что инициатива должна иметь исключительно социальную направленность, ведомство предлагает освободить рыбаков-любителей от налогообложения.

А чтобы не допустить реализацию незаконно добытой рыбы недобросовестными рыбаками, ведомство предлагает установить, что один рыбак может продать улова не больше суточной нормы.

Чтобы подтвердить право и законность продаваемого излишка, для рыбака-любителя будет предусмотрен новый вид документа (рыболовный билет) . При этом документ должен получать только тот рыбак, который изначально планирует часть улова использовать для личного потребления, а возможные излишки продать.

Фото: iStock
Мест для любительской рыбалки может стать меньше

Продукцию любительского рыболовства планируется освободить от необходимости оформления ветеринарных сопроводительных документов. Продажу части улова в Росрыболовстве сравнивают с тем, как садоводы-огородники реализуют излишки агропродукции на рынках. Места сдачи или продажи уловов будут обозначать региональные власти. Минсельхоз со своей стороны будет определять перечень рыбы, которую можно вылавливать для продажи.

Пилотный проект по продаже любительских уловов будет проведен в Мурманской, Магаданской, Сахалинской и Томской областях - там региональные правительства активно поддержали инициативу Росрыболовства.

По словам главы Общественного совета при Росрыболовстве Германа Зверева, пока единой позиции на этот счет нет. Одни говорят, что право на продажу улова любителями может привести к нерегулируемой нагрузке на ценные водные биоресурсы, в первую очередь лососевые. Другие, напротив, считают, что это приведет к увеличению потребления рыбы, принесет дополнительные доходы населению.

Чтобы получить право на продажу части улова, нужно будет получить рыболовный билет

Среди первоочередных проблем любительской рыбалки Росрыболовство называет использование жаберных сетей. Они стали вне закона, но по факту продаются свободно и открыто. При этом цены на них ниже, чем на разрешенные орудия лова. Контроль по этому направлению ведется. Но возможности рыбоохраны ограничены численностью инспекторского состава.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз Росрыболовство

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