Шериф во Флориде запретил персоналу и посетителям управления носить маски

Шериф округа Мэрион, расположенного в центральной Флориде, издал директиву, запрещающую офицерам, сотрудникам и посетителям окружного департамента и местных офисов носить защитные маски для лица. При этом, отмечает National Public Radio, округ Мэрион находится в центральной зоне распространения COVID-19 во Флориде, ставшей летом "горячей точкой" пандемии в США.

Шериф Билли Вудс во вторник разослал электронное письмо, информирующее примерно 900 человек, работающих под его началом, о том, что они не должны появляться в масках во время дежурства или работы. "Когда вы работаете в качестве моего сотрудника и представляете мой офис, то вы не должны носить маски", - написал Вудс, добавив, что решение вступает в силу немедленно. По словам шерифа, посетителей, которые войдут в любое из зданий управления, включая главный офис и все районные подразделения с маской, необходимо попросить снять ее. "На фоне ненависти к полиции в стране это делается мною для обеспечения четкого взаимодействия и идентификации любого человека, входящего в здание", - заключил шериф, объясняя эту меру исключительно необходимостью соблюдения безопасности его сотрудников, которые могут подвергнуться нападению "неизвестных в масках".

В округе Мэрион, население которого составляет около 370 тысяч человек, с начала пандемии было подтверждено около 6800 случаев заражения коронавирусом, 104 человека умерли. По словам представителей властей округа, в последние дни в нем отмечается значительный рост числа летальных исходов. Во вторник в Мэрионе было зафиксировано 13 случаев смертей от коронавируса за один день. По данным местного издания Star-Banner, у 43 сотрудников офиса шерифа, в том числе нескольких патрульных, и более 200 заключенных в тюрьме округа Мэрион за время пандемии был зафиксирован положительный тест на коронавирус.

Приказ шерифа был обнародован на следующий день после того, как Кент Гуинн, мэр округа Окала, наложил вето на постановление городского совета, требующее, чтобы сотрудники и посетители всех учреждений в округе, носили маски. В противном случае они будут обязаны заплатить штраф в 25 долларов. В среду совет депутатов округа наложил вето на распоряжение Гуинна.