Шойгу: В Иркутске построят суворовское училище

Минобороны РФ по поручению президента РФ построит в Иркутске суворовское военное училище.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, по поводу строительства учебного заведения к президенту обратился временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. "Мы имеем поручение от Верховного главнокомандующего рассмотреть возможность строительства здесь суворовского училища. Мы это поручение рассмотрели и такое решение принимаем", - сказал Шойгу.

Министр обороны предложил Кобзеву определиться с местом, где будет находиться училище. Кроме того Шойгу поручил решить вопрос с подключением к инфраструктуре города.

Контроль за строительством училища поручен командующему войсками Центральным военным округом генерал-полковнику Александру Лапину.

Министр рассказал, что у Минобороны есть большой опыт быстрого строительства таких объектов. Так, на строительство суворовских училищ уходило от 4 до 9 месяцев. Шойгу предложил губернатору, возвести училище примерно в такие же сроки.