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12.08.2020 13:53
Рубрика: Культура

Шпионский триллер "Тегеран" от создателей "Фауда" выходит в сентябре

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Предоставлено Apple TV+ Фото: Предоставлено Apple TV+
Фото: Предоставлено Apple TV+

Сервис Apple TV+ анонсировал сериальную новинку, которая явно заставит о себе говорить. Через месяц с небольшим, а именно 25 сентября 2020 года, на нем состоится мировая премьера восьмисерийного шпионского триллера "Тегеран" от сценариста сериала "Фауда" Моше Зондера.

Фото: Apple TV
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В день премьеры будут представлены три эпизода проекта. Остальные пять будут выходить еженедельно по пятницам. С нашей стороны - рекомендация в ожидании премьеры пересмотреть один из лучших израильских сериалов "Фауда", все три сезона. Это можно сделать, например, на сервисе Netflix. Для любителей советского кино - можно пересмотреть и ленту "Тегеран 43". Она, правда, о другом, но если уже обращать взор на историю Тегерана, то, почему бы и не расширить кругозор? А новый сериал "Тегеран" расскажет захватывающую историю агента Моссада, которая под прикрытием выполняет опасную миссию в Тегеране.

Главные роли в многосерийном фильме исполнили: молодая израильская актриса Нив Султан (известна по фильмам "Flawless," "She Has It," "Temporarily Dead"), Шон Туб ("Homeland," "Crash"), Навид Негахбан ("Homeland," "Legion," "Aladdin"), Шервин Аленаби, Лираз Чархи и Менаше Ной.

"Тегеран" стал результатом совместной работы Apple, Cineflix Rights и израильской сети Kan 11. Создатели сериала - Моше Зондер, Дана Иден и Маор Кон, режиссер Даниэль Сыркин. Этот проект, без сомнения, станет одной из самых ярких премьер не только сентября, но и всего грядущего телесезона.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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