Синоптики предупредили о снеге в ряде регионов

Циклон, сформировавшийся над арктическими морями, принес холод на большую часть Русской равнины.

Как сообщает центр погоды "Фобос", сегодня летний температурный режим сохранится только в южных широтах, где по-прежнему до +30 градусов. Но в центре и Черноземье уже не выше плюс 20-ти и похолодание продолжится.

На севере Центрального округа, в Поморье и на Кольском полуострове будет ниже +15. На крайнем северо-востоке, откуда и распространяется арктический воздух, не выше +10 градусов в дневные часы. Совсем осенняя погода. Осадки повсеместно, но они не сильные. Лишь местами в Поволжье выльется более 10 мм за сутки. "Однако в самом эпицентре арктического вторжения дожди могут переходить в снег", - предупреждают синоптики.

Но они призывают не расстраиваться: потепление уже близко. Дело в том, что холодный воздух тяжелый, так что одним из последствий арктического вторжения станет повышение атмосферного давления. К концу недели на территорию России распространится гребень антициклона, а холодный циклон сместится в Зауралье. Небо очистится от облаков, выглянет солнце.

В Москве потепление намечено на субботу: будет уже плюс 20 градусов. В воскресенье еще немного потеплеет. В начале следующей недели, по расчетам "Фобоса", снова может вернуться лето.