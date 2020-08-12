СМИ: "Спартак" близок к приобретению футболиста "Страсбура" Кенни Лала

Московский футбольный клуб "Спартак" является главным претендентом на крайнего защитника французского "Страсбура" Кенни Лала, сообщает издание Le 10 Sport.

По данным источника, на 28-летнего игрока, имеющего гражданство Франции, претендует сразу несколько команд, однако "красно-белые" на данный момент сделали самое выгодное предложение. Согласно порталу transfermarkt.com, стоимость Лала, способного также сыграть в полузащите, составляет 9,5 миллиона евро, а его контракт с клубом истекает через год.

Лала выступает за "Страсбур" с 2017 года. За это время в составе команды он провел 110 игр и забил 10 мячей. До этого Лала защищал цвета французских клубов "Ланс", "Валансьен" и "Париж".