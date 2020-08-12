Президент Украины Зеленский подписал скандальный закон о возрождении игорного бизнеса на Украине. Однако вступить в силу эта, далеко не первостепенная "реформа" не может по причине выявленной коррупционности и наличия взаимоисключающих норм в тексте. За спешкой президента местные СМИ видят личную, и значит - коррупционную заинтересованность окружения самого Зеленского.

Напомним, что возврат на Украину казино и игровых автоматов, запрещенных Юлией Тимошенко в 2009 году, это, пожалуй, единственная мечта Зеленского, про которую он проболтался в ходе избирательной кампании и которую реально воплотил в жизнь. Согласно закону "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", со вчерашнего дня на Украине разрешено размещать игровые автоматы буквально где угодно. Например, в законе речь идет об отелях минимум три звезды, что в украинских реалиях означает хостелы и мотели для дальнобойщиков, а также, как предсказывают критики закона, любые другие помещения, оформляемые за взятку как пригодные для проживания. Для рулеточных и покерных столов потребуется помещение более высокого класса - пять звезд, но и здесь эксперты, знакомые с украинской коррупцией, предчувствуют взрывной рост количества фешенебельных отелей на окраинах совершенно нетуристических городов.

Противники реабилитации азарта - в первую очередь Юлия Тимошенко и партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", предсказывают эпидемию игромании среди самых незащищенных слоев населения и колоссальную коррупцию, в разы превышающую предполагаемые доходы госбюджета от казино, оптимистично оцениваемые сегодня всего в 400 миллионов долларов в год. Это мизерная сумма по сравнению со всеми государственными долгами Украины и в десятки раз меньшая тех, которые правительство Украины уже взяло и еще собирается взять при Зеленском. Единственным и очень условно положительным для экономики эффектом критики называют вымывание из сбережений домохозяйств сотен миллионов долларов, привозимых из-за границы гастарбайтерами - главными потенциальными клиентами игровых зон. Остальные последствия полагаются исключительно губительными и пока не поддающимися примерной калькуляции.

Впрочем, не факт, что даже подписанный Зеленским закон начнет работать. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) сразу после подписания документа Зеленским опубликовало список статей, которые гарантированно создают лазейки для коррупции в сфере лицензирования, налогообложения и контроля игровых объектов. Хуже того, в тексте содержатся противоречащие положения. Например, одна статья закона делегирует надзор за игровой отраслью парламенту, а другая - правительству. Без уточнений и изменений, требующих уже нового закона, подписанная в спешке Зеленским бумага чревата исками в суды разных уровней, включая конституционный..