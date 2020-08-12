Новости

Полиция обнародовала содержимое сумок участников беспорядков в Минске 21:12
К сайту о вакцине "Спутник V" за первые сутки обратились из 188 стран 21:09
15-летний Пиняев забил первый гол за "Чертаново" в ФНЛ 20:39
Минздрав Беларуси назвал фейками посты об отказывающих в помощи медиках 20:36
Кравчук не поддержал формулировку об "особом статусе" для Донбасса 20:29
Приокско-Террасный заповедник объявил акцию "Сундук добра" 20:25
Бороться с коронавирусом в Абхазии помогут российские специалисты 19:59
Полиция проводит проверку по факту избиения Широковым арбитра 19:56
МЧС начнет поэтапный вывод группировки из Ливана 19:47
Глава МВД Беларуси приказал не трогать журналистов 19:43
Президент Аргентины поздравил Россию с регистрацией вакцины от COVID-19 19:40
Число трудоустроенных впервые с начала пандемии превысило количество уволенных 19:40
Машинист и два пассажира погибли при аварии поезда в Шотландии 19:33
Версаль потерял 45 миллионов евро из-за коронавируса 19:08
Москва наладила серийное производство эндопротезов тазобедренного сустава 18:37
Две трети россиян готовы пойти в кинотеатр в ближайшие две недели 18:33
В Петербурге почтили память экипажа подводного крейсера "Курск" 18:21
В Подмосковье от COVID-19 первыми будут привиты пенсионеры, врачи и учителя 18:19
Политолог: Организаторы выборов стали внимательнее относиться к кандидатам 17:55
Политологи отметили рост активности в ходе регистрации кандидатов на выборы 17:47
Между Петербургом и Самарой запустят скоростной поезд "Стриж" 17:38
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет 17:37
Гилерме заявил, что не нарушал правила против Игнатьева в матче РПЛ 17:26
Археологи читают страницы исторических летописей Беларуси 17:21
В российском регионе начнут эксперимент по доставке грузов дронами 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
12.08.2020 21:02
Рубрика: В мире

"Зе" ставит на Zero

Зеленский подписал недействующий закон об игорном бизнесе
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8233)
Президент Украины Зеленский подписал скандальный закон о возрождении игорного бизнеса на Украине. Однако вступить в силу эта, далеко не первостепенная "реформа" не может по причине выявленной коррупционности и наличия взаимоисключающих норм в тексте. За спешкой президента местные СМИ видят личную, и значит - коррупционную заинтересованность окружения самого Зеленского.
Возврат игровых автоматов, запрещенных с 2009 года, это одно из немногих выполненных обещаний Зеленского. Фото: GettyImages Возврат игровых автоматов, запрещенных с 2009 года, это одно из немногих выполненных обещаний Зеленского. Фото: GettyImages
Возврат игровых автоматов, запрещенных с 2009 года, это одно из немногих выполненных обещаний Зеленского. Фото: GettyImages

Напомним, что возврат на Украину казино и игровых автоматов, запрещенных Юлией Тимошенко в 2009 году, это, пожалуй, единственная мечта Зеленского, про которую он проболтался в ходе избирательной кампании и которую реально воплотил в жизнь. Согласно закону "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", со вчерашнего дня на Украине разрешено размещать игровые автоматы буквально где угодно. Например, в законе речь идет об отелях минимум три звезды, что в украинских реалиях означает хостелы и мотели для дальнобойщиков, а также, как предсказывают критики закона, любые другие помещения, оформляемые за взятку как пригодные для проживания. Для рулеточных и покерных столов потребуется помещение более высокого класса - пять звезд, но и здесь эксперты, знакомые с украинской коррупцией, предчувствуют взрывной рост количества фешенебельных отелей на окраинах совершенно нетуристических городов.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Украина вернулась к старинным системам ПВО

Противники реабилитации азарта - в первую очередь Юлия Тимошенко и партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", предсказывают эпидемию игромании среди самых незащищенных слоев населения и колоссальную коррупцию, в разы превышающую предполагаемые доходы госбюджета от казино, оптимистично оцениваемые сегодня всего в 400 миллионов долларов в год. Это мизерная сумма по сравнению со всеми государственными долгами Украины и в десятки раз меньшая тех, которые правительство Украины уже взяло и еще собирается взять при Зеленском. Единственным и очень условно положительным для экономики эффектом критики называют вымывание из сбережений домохозяйств сотен миллионов долларов, привозимых из-за границы гастарбайтерами - главными потенциальными клиентами игровых зон. Остальные последствия полагаются исключительно губительными и пока не поддающимися примерной калькуляции.

Впрочем, не факт, что даже подписанный Зеленским закон начнет работать. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) сразу после подписания документа Зеленским опубликовало список статей, которые гарантированно создают лазейки для коррупции в сфере лицензирования, налогообложения и контроля игровых объектов. Хуже того, в тексте содержатся противоречащие положения. Например, одна статья закона делегирует надзор за игровой отраслью парламенту, а другая - правительству. Без уточнений и изменений, требующих уже нового закона, подписанная в спешке Зеленским бумага чревата исками в суды разных уровней, включая конституционный..

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили борьбу с коронавирусом и международную повестку
В ФАС отреагировали на информацию о росте стоимости авиакеросина
Мишустин поручил подготовить документы о продлении выплат медикам
ВОЗ: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 миллионов
Заседание по делу Ефремова отложено на 18 августа из-за его госпитализации
Турция установила новые правила въезда в страну
Почему теряет популярность гражданство США