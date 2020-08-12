Репортер "СОЮЗа" наблюдал, как впервые "заправляют" реактор Белорусской АЭС

На Белорусской АЭС началась загрузка топлива в атомный реактор первого энергоблока. Корреспонденту "СОЮЗа" удалось лично увидеть эту уникальную операцию.

Контроль на входе здесь куда строже, чем в аэропорту перед вылетом. Затем попадаешь в огромную раздевалку, где приходится снять с себя все до носков, чтобы облачиться в белоснежные брюки, куртку и туфли.

- На белом любое загрязнение будет сразу замечено и проверено на радиоактивность, - поясняет руководитель группы информационной работы и связей с общественностью АЭС Эдуард Свирид. - А завязки на куртках используются потому, что пуговица может оторваться и попасть в активную зону реактора.

После переодевания выдают персональный карманный дозиметр, и теперь можно пройти в центральный зал. Его иногда называют сердцем энергоблока, что и понятно: в центре огромного помещения находится "кастрюля" атомного реактора, пока со снятой крышкой. В зале собрались многие из тех, кто участвовал в строительстве и подготовке энергоблока к эксплуатации. Пользуясь случаем, поздравляю с важным событием атомщика с большим стажем, главного инженера АЭС Анатолия Бондаря.

- Хотя это не первый энергоблок, который приходится запускать, ощущения - как в первый раз, - не скрывает эмоций Анатолий Михайлович. - Сооружение в Беларуси атомной станции с блоками ВВЭР-1200 - событие эпохальное. И первое, что ощущается, - гордость за себя, за весь коллектив. Проделан колоссальный труд. При этом мы с российскими подрядчиками работали одной командой, и это радует.

Первые киловатт-часы электроэнергии планируется произвести на Белорусской АЭС уже этой осенью

В центральный зал энергоблока входят представители белорусского Правительства, генерального подрядчика госкорпорации "Росатом", другие официальные лица. Звучит доклад о том, что оборудование энергоблока проверено в полном объеме и готово к загрузке топлива, персонал прошел обучение, проверку знаний и готов к работе… И, наконец, специальная загрузочная машина медленно двинулась к металлическому жерлу реактора, уходящему в глубь огромного атомного "острова". Остальное можно было увидеть только по монитору. Вот тепловыделяющая сборка длиной около 3,5 метра, содержащая 571 килограмм атомного топлива, перемещается в глубине реактора и точно занимает свое место. Под возгласы "ура!", теплые рукопожатия и дружеские объятия. Хотя все понимают: впереди еще много работы. Всего предстоит загрузить в атомный реактор 163 тепловыделяющие сборки. При этом каждый этап будет под строгим контролем, исключающим любые нештатные ситуации.

- Первые киловатт-часы электроэнергии планируется произвести на АЭС этой осенью, - очерчивает ближайшие перспективы министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. - Наша энергосистема готова принять весь объем электроэнергии, которую будет вырабатывать Белорусская АЭС, и доставить конечным потребителям. Ввод ее в эксплуатацию создаст условия для значительного укрепления энергетической безопасности страны. Это надежный, экологичный, экономически выгодный источник энергии, который будет обеспечивать около 40 процентов потребности. Также АЭС создаст значимый импульс для развития других отраслей экономики.

Атомная электростанция возле райцентра Островец стала реальным символом успешного белорусско-российского сотрудничества. Представитель гос­корпорации "Росатом" Александр Локшин показал это на цифрах. Белорусские строительные организации выполнили 70 процентов работ, и на первом этапе на каждого белорусского специалиста приходился один российский. Однако на этапе пуско­наладочных работ пропорция изменилась в обратную сторону. А белорусские строители по контракту с "Росатомом" уже участвуют в возведении двух АЭС в России и за рубежом.

- Это особый день в календаре белорусско-российских отношений, - отметил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, отвечая на вопрос корреспондента "СОЮЗа". - Совместная команда предъявила очевидные результаты эффективного сотрудничества. Это рождает уверенность в будущем, в том числе в разработке технологий атомной безопасности. Сегодня, к примеру, прозвучало, что московский НИЦ "Курчатовский институт" помогает белорусским друзьям вступить в клуб государств мирного атома.

…Прежде чем покинуть территорию станции, вновь проходим радиационный контроль. Сдавая дозиметр, взглянул на показания: все по нулям!

Кстати

Белорусская АЭС состоит из двух энергоблоков общей мощностью 2400 МВт, второй планируется сдать в 2022 году. Станция позволит резко сократить долю природного газа в энергетике страны и высвободить около 4,5 млрд кубометров этого топлива в год. На 7 млн тонн сократится выброс парниковых газов.