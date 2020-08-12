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12.08.2020 18:52
Рубрика: Общество

Красное и синее

Создатели раскрыли секрет первой вакцины от коронавируса
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8233)
Итак, первая российская вакцина против коронавируса - два маленьких флакона с красной и синей крышками - зарегистрирована в России. Правда, это пока не окончательный этап - прежде чем вакцину допустят к широкому применению, ее еще раз проверят на более широком круге добровольцев и в течение более продолжительного срока. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По правую руку на конференции от него сидел герой дня - глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в котором и родилась вакцина, академик Александр Гинцбург.

Известие о регистрации нашей вакцины, названной "Спутник V", произвело в мире эффект разорвавшейся бомбы: реакция бурная - от удивления и восторгов до скепсиса и критики. "Ни одна гонка не выиграна, пока все не добежали до финишной линии - и иногда выигрывают те, кто вообще не был в лидерах. Что касается гонки вокруг вакцины против коронавируса, сейчас ситуация выглядит так, будто неожиданный победитель родом из России, - написала немецкая Suddeutsche Zeitung. - Ведь в то время, как фармацевтические компании из США, Германии и Великобритании только начинают заключительные исследования об эффективности своих вакцин, медработникам и чиновникам в Москве, по данным СМИ, уже предлагают получить иммунитет".

Фото: Istock
Почему российскую вакцину от коронавируса назвали "Спутник V"

Китайские газеты сосредоточились на новости, что прививку сделала одна из дочерей Путина - значит, препарат уж точно качественный. Между тем китайские ученые работают над аналогичной вакциной - и близки к завершению испытаний.

Что касается нашей, лидеры Сербии и Филиппин уже публично заявили, что готовы привить себе российскую вакцину. А несколько государств, включая Бразилию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, хотят производить российский препарат у себя дома.

В ВОЗ тоже прокомментировали новость: "ВОЗ осведомлена о том, что вакцина от COVID-19 зарегистрирована в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации. ВОЗ приветствует все достижения в области исследований и разработок вакцины против COVID-19 и призывает к быстрому, справедливому и равноправному доступу к любым таким вакцинам во всем мире".

Впрочем, критических публикаций тоже хватает. Главный упрек - за столь короткий срок тестирования невозможно исключить все риски нежелательных последствий, особенно отсроченных по времени. И вообще, неплохо было бы посмотреть данные по исследованиям, которые должны быть опубликованы, но пока этого не произошло.

Михаил Мурашко и Александр Гинцбург детально ответили на критику и постарались развеять все сомнения. "Публикации, безусловно, будут, - сообщил глава НИЦ Гамалеи. - В традиции российской научной системы не входит обнародование промежуточных результатов исследования до момента, пока новый лекарственный препарат не будет одобрен экспертным сообществом". Регистрация вакцины, в ходе которой была проведена экспертиза ее безопасности и качества, - это был тот самый момент, и теперь ученые готовят материалы для публикации "в одном из рейтинговых научных изданий", - отметил академик.

Все данные о вакцине будут опубликованы в рейтинговых научных журналах

Что касается упреков в слишком коротких сроках - и тут ответ был вполне убедителен. "Технологическая платформа, которая использовалась для создания вакцины, хорошо изучена, она уже применялась при разработке вакцин от других опасных инфекций - лихорадки Эбола, ближневосточного синдрома MERS", - сказал Михаил Мурашко.

Александр Гинцбург добавил, что предыдущие вакцины на той же платформе были протестированы на 3,5 тысячах добровольцев, так что статистически с доказательствами безопасности все в порядке. Академик раскрыл секрет успеха новой вакцины: в качестве "доставщиков" антигена коронавируса в организм человека в ней использовали два безобидных аденовируса. То есть вакцину можно назвать двухкомпонентной, и вводится она дважды. После первой прививки (флакон с синей крышкой) через несколько дней формируется гуморальный иммунитет (те самые антитела, которые у всех на слуху). После второй, которую делают через три недели (флакон с красной крышкой), эффект от вакцинации закрепляется и усиливается. Формируется более стойкий и длительный клеточный "иммунитет памяти".

Фото: iStock
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Сейчас, после регистрации, начнется третья фаза исследований - прививку получат, по плану, две тысячи добровольцев. Набирать их будут из групп риска - медиков и учителей, и они останутся под наблюдением медиков еще полгода. Глава минздрава планирует сделать прививку и себе - тоже в август. Получается, министр сам примет участие в третьей фазе тестирования вакцины.

Михаил Мурашко еще раз подтвердил, что прививки будут строго добровольными. Все участники будут занесены регистр вакцинированных. Для них также готовят мобильное приложение для оперативной связи с курирующими медиками - это даст возможность оперативно сообщать о своем самочувствии.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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