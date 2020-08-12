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12.08.2020 16:27
Рубрика: Общество

Специалисты отреставрировали найденный при строительстве ЦКАД-5 воинский шлем

Текст: Евгений Гайва

Реставрация найденного при строительстве ЦКАД-5 воинского шлема времен Ивана Грозного завершена, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: УФСИН России по Архангельской области
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Реставрационные работы провели при поддержке госкомпании. Работы шли больше года.

Уникальный воинский шлем нашли в 2015 году при подготовке территории к строительству одного из участков пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) под Звенигородом в Московской области. Ранее на этом месте располагалось древнее селище "Игнатьево-2". В ходе исторических изысканий, которые проводятся перед началом строительства дорог госкомпанией "Автодор", археологи обнаружили остов дома поместного дворянина, состоявшего на службе у русского царя. Дом был разграблен и сожжен во время польско-литовской интервенции. Но ученые обнаружили сохранившийся подпол с вооружением. На глубине 4 метров почти в первозданном виде были найдены два сфероконечных шлема XVI века - периода правления Ивана Грозного, накладки от ножен сабли с серебряной гравировкой, портупейный крюк и наконечники стрел.

Один из шлемов был отреставрирован силами специалистов Государственного исторического музея и выставлен в экспозиции Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея. Второй шлем было решено реставрировать при поддержке "Автодора". В конце 2018 года он был передан в Государственный музей реставрации. После очистки в результате кропотливой работы реставраторов были обнаружены фрагменты богатого декора. Специалистам удалось восстановить фрагменты серебряной наводки (древний способ нанесения серебра на изделия из железа - серебрением "через огонь"), уточнили в госкомпании.

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Подобные шлемы археологи обнаружили впервые. По словам историков, уникальность находок в том, что удалось обнаружить головной убор именно рядового воина, простого поместного дворянина. До этого в руки ученых попадали шлемы русских князей, богатых воевод и знати.

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