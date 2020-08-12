Стали известны имена наставников нового сезона проекта "Голос 60+"

Наставниками третьего сезона проекта Первого канала "Голос 60+" впервые стали Елена Ваенга, Гарик Сукачев и Тамара Гвердцители.

Все трое - дебютанты. А Лев Лещенко займет почетное красное кресло уже второй год подряд. Все наставники без колебаний дали согласие на участие в проекте. И съемки начнутся уже в ближайшие дни. Как обычно, со "слепых прослушиваний". Об этом рассказали сегодня в Дирекции общественных связей телеканала.

Самому молодому участнику первого этапа конкурса 60 лет, самому старшему 91. Все они были отобраны после того, как прислали в адрес "Первого канала" видео исполненных ими песен, фотографии и анкеты.

Все претенденты на победу уже прибыли в Москву из разных городов и сел России, а также - из США и Туркмении.

"Голос 60 +" - короче по времени, чем две остальные модификации проекта - "Голос" и "Голос. Дети". И участников здесь меньше: каждый из наставников отберет в свою команду по четыре исполнителя.

На стадии поединков определятся финалисты проекта, а финал пройдет в прямом эфире, где после зрительского голосования станет известно имя победителя сезона.

Ведущий, как всегда - Дмитрий Нагиев.