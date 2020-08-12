"Тампа-Бэй" в пятом овертайме победила "Коламбус"

"Тампа-Бэй" и "Коламбус" обновили сразу несколько рекордов в победном матче для команды Никиты Кучерова. "Молнии" вырвали победу в пятом овертайме - 3:2. В другом матче "Калгари" одолел "Даллас" с таким же счетом.

Встреча между "Тампой-Бэй" и "Коламбусом" открывала программу 1/8 финала Кубка Стэнли. В первом периоде счет открыли хоккеисты "Коламбуса". Точный бросок записал на свой счет Пьер-Люк Дюбуа. "Молнии" отыгрались благодаря голу Брейдена Пойнта, ассистентом у которого выступил Никита Кучеров.

"Блю Джекетс" снова вышли вперед после гола Ольвера Бьёркстранда, но усилиями Янни Гурде "Тампа-Бэй" сумела перевести игру в овертайм.

Определить победителя командам удалось лишь в пятой дополнительной 20-минутке. Когда на табло было зафиксировано игровое время 150 минут и 27 секунд, Пойнт оформил дубль, а ассистентами в его голе выступили Кучеров и Михаил Сергачев.

Этот матч стал четвертым по продолжительности в истории матчей плей-офф. Команды обновили рекорд по количеству бросков по воротам - 151. Голкипер проигравших Йоонас Корписало 85 раз спас свою команду, а его визави Андрей Василевский отразил 61 бросок.

Из-за продолжительности матча "Тампа-Бэй" - "Коламбус" был перенесен на другой день поединок между "Каролиной" и "Бостоном".

На Западе также прошел дин матч. "Даллас Старз" проиграл "Калгари Флэймз" - 2:3. В составе проигравших гол на счету россиянина Дениса Гурьянова.