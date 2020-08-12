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TikTok обвинили в слежке за пользователями Android

Текст:   Антон Благовещенский
12.08.2020,  
15:10
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Популярное приложение TikTok, где пользователи публикуют короткие видео, в обход правил Google мог собирать информацию о владельцах Android-смартфонов, пишет The Wall Street Journal.

Фото: iStock

Речь идет, в частности, об уникальных сетевых MAC-адресах мобильных устройств, которые присваиваются на этапе производства. Издание отмечает, что слежка могла вестись на протяжении около 12 месяцев - вплоть до ноября 2019 года.

Полученная информация, по данным источников, использовалась в рекламных целях. Представители TikTok утверждают, что актуальная версия приложения не занимается сбором MAC-адресов.

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Напомним, что в США одному из популярнейших в мире мобильных сервисов грозит блокировка. Чтобы спасти TikTok, готовность выкупить его выразила компания Microsoft.

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