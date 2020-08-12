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11.08.2020 18:50
Рубрика: Экономика

Вокзал ожидания

Пассажиры - о "слабом звене" отечественного туризма
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
Железнодорожные вокзалы в российских городах за последние годы стали просторнее и красивее. Но сумки к перрону часто все также приходится тащить по ступеням, а розетку для подзарядки телефона нигде не найти, кроме как в "вип-зале".
Больше всего пассажирам нравятся привокзальные площади - есть где отдохнуть и на что посмотреть. Вот только парковок для автомобилей у вокзалов должно быть больше. Фото: Владимир Аносов/РГ Больше всего пассажирам нравятся привокзальные площади - есть где отдохнуть и на что посмотреть. Вот только парковок для автомобилей у вокзалов должно быть больше. Фото: Владимир Аносов/РГ
Больше всего пассажирам нравятся привокзальные площади - есть где отдохнуть и на что посмотреть. Вот только парковок для автомобилей у вокзалов должно быть больше. Фото: Владимир Аносов/РГ

В разгар летнего сезона, когда туристы устраивают вокзалам проверку на прочность, Общероссийское объединение пассажиров вместе с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства провели опрос.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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"Мы построили Крымский мост, запускаем ракеты в космос, но удобные подходы к перронам так и не можем обустроить", - сетует председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Вокзал начинается с турникетов, как театр - с вешалки. Удобными вход на вокзал посчитали только 56 процентов опрошенных. Между прочим, 13 процентов участников опроса сказали, что на входе их никак не проверяли. Потолкавшись в очереди у турникетов, пассажиры идут в зал ожидания. Почти 60 процентов пассажиров сказали, что там мало мест. Не всех устраивает навигация.

Наличие Wi-Fi и розеток вообще может показаться невиданной роскошью, если учесть, что 30 процентов пассажиров пожаловались на отсутствие туалетов.

Вопросы у пассажиров вызывает в целом организация внутреннего пространства вокзалов. Например, камеры хранения должны располагаться на первом этаже, считают 60% опрошенных, а многие не могут понять, зачем на вокзале так много продуктовых магазинов, и уж точно не хотят видеть на вокзалах салоны красоты, фитнес-центры, бары.

На перроне пассажира зачастую также ждет настоящая полоса препятствий. Яркий пример - на Ярославском, Казанском вокзалах пассажирам приходится с сумками преодолевать ступени, говорит Зотов. Это столичные вокзалы, что же говорить тогда об остальных, добавляет он. Только 18% опрошенных оценили выходы к платформам как комфортные.

У вокзалов должны быть парковки, считают 85% опрошенных. Правда, платить за парковку не готовы 47%. Кстати, привокзальные площади, а также навигация в залах и кассах понравились пассажирам больше всего.

Фото: Пресс-служба АО "Трансмашхолдинг"/ТАСС
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Как пояснили "РГ" в компании "Российские железные дороги", холдинг постоянно совершенствует работу вокзальных комплексов, уделяя большое внимание требованиям и мнению пассажиров. В 2015-2019 годы на обновление пассажирской инфраструктуры, вокзалов, станций и платформ компания направила 49,4 млрд рублей. Было построено или реконструировано 33 крупных железнодорожных вокзала по всей стране, а капитально отремонтировали 92 вокзальных комплекса. В том числе провели обновление залов ожидания на крупнейших вокзалах, установили там новые сидения с возможностью зарядки мобильных устройств и динамическое табло с расписанием движения поездов дальнего следования. Особое внимание уделяется развитию сервисов и улучшению условий для маломобильных групп населения.

На вокзалах нужны удобные спуски к перронам

Чтобы вокзалы стали удобнее, эксперты советуют на первом этаже размещать автоматические камеры хранения, причем под разные размеры чемоданов..

Вокзалам нужны лифты и эскалаторы для выхода на перрон и еще капсульные отели. А торговые павильоны стоит привести к одному стилю.

Поехали

Во вторник из Симферополя отправился первый поезд-трасформер, часть вагонов которого проследуют до Ростова-на-Дону, а часть - до Адлера. Двухгруппные составы будут курсировать раз в три дня и следовать в разные пункты назначения под одним номером. Далее каждая из групп вагонов проследует самостоятельно и будет иметь свой номер в графике движения. Поезд N 315/316 Симферополь - Адлер пройдет через Краснодар, Туапсе, Лоо, Сочи. Поезд N 415/416 Симферополь - Ростов-на-Дону будет курсировать через станции Тимашевская и Староминская. Основная часть пассажиров проследует до станции Ростов-Главный.

Одна часть вагонов поезда-трансформера, который отправился из Симферополя, поедет до Ростова-на-Дону, а другая часть будет следовать до Адлера. Фото: Илья Изотов
Поехали без проблем

Корреспонденты "РГ" проверили, какова сейчас обстановка на самых "жарких" железнодорожных вокзалах страны.

На вокзале в Центральном районе Сочи практически нет очередей. На входе - четыре рамки. Чтобы пройти на перрон, мы потратили всего несколько минут. В Анапу ежедневно прибывает 15-20 поездов с желающими отдохнуть на Черном море. Здесь тоже внешне все штатно - без очередей. Но в соцсетях пассажиры все-таки просят поставить больше скамеек на перроне и открыть новые продуктовые магазинчики и кафе.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В Кисловодске на вокзале даже в разгар сезона тоже нет столпотворения. Минводы и Кисловодск связывает электричка (идет через Пятигорск и Ессентуки). Комфортно и недорого. А в Калининград поездки для всех россиян стали доступны с августа. Но в поезде могут ехать не более 200 пассажиров. Прошлым летом один состав перевозил 600-700 человек. Так что ажиотажа и здесь нет.

Подготовили Ирина Белова, Ульяна Вылегжанина, Александр Ершов, Роман Кияшко, Анна Юркова

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