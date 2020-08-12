Участники конференции "Distant & Digital" обсудят тренды рынка интеллектуальной собственности и цифровизации права в период пандемии

8-9 октября 2020 года состоится онлайн-конференция "Distant & Digital", которая объединит два крупнейших в России и странах СНГ публичных мероприятия по развитию сферы интеллектуальной собственности и цифрового права - IP Академию и Skolkovo LegalTech.

Новый формат взаимодействия направлен на формирование у лидеров отраслевого сообщества позиции в отношении конкретных кейсов из мировой практики принятия стратегических решений, определяющих вектор развития экономики на стыке юриспруденции и IT-технологий.

Программа конференции будет состоять из четырех тематических треков: "Создавай. Разработка, создание творческого продукта и возникновение интеллектуальных прав на него", "Управляй. Эффективное использование и монетизация; цена и ценность IP", "Защищай. Рынки, конкуренция и защита права, инвестиции и экспорт" и "LegalTech. Цифровые решения в юриспруденции, законотворчестве и жизни".

Организаторами конференции выступают Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизатор - Фонд "Сколково".

В ходе мероприятия представители органов власти, топ-менеджеры российских и зарубежных технологических компаний, мировые лидеры сфер интеллектуальной собственности и цифровизации юридических процессов обсудят структурные изменения, которые повлекла за собой ускорившаяся диджитал-трансформация с точки зрения управления интеллектуальной собственностью, работы юриста и оптимизации бизнес-процессов.

Пандемия существенно трансформировала подходы и способы ведения бизнеса. В этих условиях сложившаяся практика управления интеллектуальной собственностью, как и работа юриста, уже претерпевает существенные системные изменения. В ходе онлайн-конференции "Distant & Digital" ее участники представят реальные кейсы из различных сфер экономики в период пандемии и оценят влияние коронавируса на развитие отрасли в период снижения темпов мирового экономического роста.

Ознакомиться с подробной информацией о конференции можно на сайте мероприятия - https://distant.digital/#, а также на официальных страницах в социальной сети Facebook и ВКонтакте.