Ущерб от беспорядков в Минске составил 15 миллионов в российских рублях

Минские власти подсчитали ущерб от беспорядков, которые охватили столицу с 9 августа. По данным главы управления городского хозяйства и энергетики Владимира Лебедя, он уже превысил 500 тысяч белорусских рублей. В пересчете на российскую валюту - это почти 15 миллионов рублей. Чиновника цитирует агентство БЕЛТА.

Для сравнения: на эту сумму можно было бы закупить девять аппаратов искусственной вентиляции легких для местных больниц. Разбитые светофоры и дорожные указатели, развороченные остановки, выбитая и подожженная уличная плитка, множество поврежденных объектов городской инфраструктуры, которые зачастую уже невозможно остановить, - так выглядит столица Беларуси после трех дней побоища.

По словам Лебедя, с пяти утра минские коммунальщики начинают приводить улицы в порядок. Тем временем служба озеленения Минска сообщила, что в городе уничтожено более тысячи цветов и деревьев, включая те, что были высажены в кадках, из которых протестующие сооружали баррикады.