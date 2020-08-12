В Армении прошла викторина "Я учу русский"

Образовательная викторина "Я учу русский" прошла для школьников в Ереване. Во время интерактивной игры, организованной Российским центром науки и культуры, учащиеся курсов русского языка разобрали русские пословицы и сказки, в которых упоминаются числительные, сообщает сайт Россотрудничества.

Игра была предназначена для слушателей онлайн-курсов русского языка по программе "Ступеньки". Здесь ученики смогли не только повысить свой языковой уровень, но и, вовлеченные в яркую викторину, с помощью ассоциативной памяти запомнить интересные и сложные слова и обороты. Вопросы, разработанные педагогами, позволили проверить знания и объяснить некоторые темы, касающиеся русской грамматики.

Викторина была придумана таким образом, чтобы слушателям было интересно в ней участвовать - дети разного возраста живо воспринимали материал, рассказанный с помощью загадок, пословиц, сказок и популярных мультфильмов.

Все участники викторины получат дипломы от организаторов.

Справка "РГ"

Желание учить русский язык, по мнению русистов из Армении, в стране увеличивается. Так участница Международного Пушкинского конкурса "РГ" , русист Лиана Саргсян считает, что санкции и конфликты вокруг России вызывают все больший интерес к русскому языку и культуре. "Все больше родителей хотели бы, чтобы их дети освоили русский. Согласно данным социологических исследований, таких уже 94%. Они нанимают репетиторов, дети занимаются дополнительно. Да и в армянских учебниках есть специальная рубрика: "Знакомьтесь, Россия!" - своеобразное "Россиеведение", - отмечает она.

По мнению педагога, задача русиста донести до детей степень важности изучения русского языка на пространстве СНГ.