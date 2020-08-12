В Барановичах произошел наезд машины на милиционера

Из Беларуси пришла новость об очередном наезде - скорее всего, умышленном - на милиционера. Об этом сообщает БЕЛТА.

На этот раз ЧП произошло в Барановичах. Сотрудник ГАИ, на которого наехал внедорожник, попал в больницу, подробности его состояния не известны.

Между тем водитель, сидевший за рулем автомобиля, попытался скрыться с места происшествия. Коллеги сбитого милиционера попытались его остановить, им пришлось стрелять по колесам. Однако водителю все равно удалось скрыться, он объявлен в розыск.

За последние двое суток это уже десятый случай наезда на правоохранителей в разных городах Беларуси. До этого БЕЛТА сообщала о восьми таких ЧП, а сегодня вечером стало известно о том, что под колеса автомобиля попал сотрудник ГАИ возле гостиницы "Юбилейная" в центре Минска. Пострадавший жив.