В Беларуси подвели итоги президентских выборов

В Беларуси завершились выборы Президента страны. Они проходили в динамичной и конкурентной атмосфере, на высший государственный пост претендовали пять человек.

По обновленным данным, предоставленным Центральной избирательной комиссией, в выборах приняло участие более 84 процентов зарегистрированных избирателей. При этом если в Брестской и Могилевской областях этот показатель превышал 90 процентов, то в Минске составил менее 68 процентов. Граждане активно участвовали в досрочном голосовании, начавшемся за пять дней до основного дня, 9 августа. Таким образом высказали свое электоральное предпочтение 41,7 процента избирателей. На участках работали буфеты с чаем и выпечкой, выступали самодеятельные артисты. При этом строго соблюдались меры санитарной безопасности. Члены избирательных комиссий и большинство выборщиков пользовались масками, на виду находились дезинфицирующие средства.

По данным белорусского ЦИК, абсолютное большинство голосов - 80,08 процента - было отдано за действующего Президента Александра Лукашенко. Его явное лидерство означает победу уже в первом туре голосования. Вторую строчку в выборном рейтинге с показателем 10,09 процента занимает Светлана Тихановская. Далее голоса распределились следующим образом: Анна Канопацкая - 1,68 процента, Андрей Дмитриев - 1,21, Сергей Черечень - 1,15 процента.

За выборами наблюдали представители международных организаций, политических партий, общественных организаций. В их числе - МПА СНГ и делегация Содружества Независимых Государств, в составе которой находилось и пять представителей Постоянного Комитета Союзного государства. Общее мнение высказал председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев:

- Все было сделано, чтобы люди могли проголосовать достойно… Миссия СНГ не обнаружила фактов, ставящих под сомнение легитимность выборов Президента Беларуси… Заявления об ограничении каких-то прав избирателей совершенно необоснованны.

Схожую точку зрения высказал и Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота:

- Мы считаем, что выборы прошли на хорошем организационном уровне, без нарушения конституционных норм…

Положительно оценил ход выборов в Беларуси и международный наблюдатель, российский сенатор Алексей Кондратьев. По его мнению, президентские выборы "показывают демократию и ответственность власти".

Поздравительную телеграмму Александру Лукашенко направил Президент России Владимир Путин. В ней, в частности, говорится: "Рассчитываем, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов…"

Направил поздравление Президенту Беларуси, Председателю Высшего госсовета А. Лукашенко и Григорий Рапота: "У Союзного государства - большой потенциал, который продолжает активно развиваться… Подлинные патриоты Беларуси и России дорожат братскими отношениями наших народов, не мыслят своего будущего без тесных связей и уверены, что наши страны объединяет кровное родство, которое выдержит любые испытания".

Поздравления Александру Лукашенко в связи с избранием его Президентом Беларуси также направили президенты Казахстана, Турции, председатель КНР, лидеры Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении и других государств.

В выборах приняло участие более 84 процентов зарегистрированных избирателей, в том числе живущие за рубежом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Избирательные участки для граждан Беларуси были организованы и за рубежом. В России они действовали в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. По данным белорусского посольства, по состоянию на 20.00 9 августа количество проголосовавших, по предварительным подсчетам, составило: в Москве - около 4000 человек (зарегистрировались 680 граждан); в Санкт-Петербурге - около 800 человек (200); в Калининграде - около 500 человек (87).