В Беларуси за последнюю ночь задержано около тысячи участников беспорядков

В Беларуси подвели итоги беспорядкам прошедшей ночи, где, по данным МВД республики, было задержано около тысячи человек. В общей сложности министерство возбудило 17 уголовных дел по факту нападений на сотрудников силовых органов, передает БЕЛТА.

Как сообщает агентство со ссылкой на официального представителя МВД Ольгу Чемоданову, протесты имели место не только в столице, но "очаговые сборы", по ее словам, были зафиксированы в 25 населенных пунктах по всей республике. Участники акций перекрывали уличное движение на оживленных участках, вступали в противостояние со стражами порядка и бойцами внутренних войск. Среди них - 14 пострадавших, некоторые попали в больницы. Речь идет в том числе об умышленных наездах на сотрудников милиции. Напомним, что с сегодняшнего дня в Беларуси запрещена продажа пиротехнических средств, которые используют протестующие.