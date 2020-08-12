В белорусских санаториях ждут россиян, пострадавших от COVID-19

Белорусские санатории понемногу возвращают после пандемии утерянный было статус здравниц международного масштаба. Поскольку большинство пациентов оздоровительных учреждений всегда составляли россияне, здесь очень рассчитывают на скорое восстановление транспортного сообщения с Россией. Тренд нынешнего сезона - реабилитация после COVID-19.

- Программы лечения пациентов, перенесших пневмонию, ассоциированную с инфекцией COVID-19, разработаны и используются в 38 санаторно-курортных организациях Беларуси, имеющих профиль по болезням органов дыхания, - рассказали в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. - Среди них - популярные у россиян "Озерный", "Криница", "Спутник", "Сосны" и многие другие.

Действительно, почему бы не совместить сравнительно недорогой отдых в краю лесных озер с ликвидаций последствий инфекции, а то и с профилактикой? Вот, например, какой вариант предлагают в санатории "Берестье", расположенном в 40 километрах к югу от Бреста на живописном берегу озера Рогозянское.

- Программа реабилитации предназначена для пациентов, уже перенесших вирус COVID-19 разной степени тяжести или обычную пневмонию, а также для тех, кто хочет повысить защитные функции организма и уберечь себя от возможного заражения вирусами и инфекциями, - рассказали в здравнице. - При этом цена путевок нового вида аналогична традиционной путевке по программе лечения.

Курс составляет 14 дней. В него включены четыре консультации врача-терапевта, а также других специалистов. Предусмотрены лабораторные общеклинические исследования, 12 сеансов дыхательной гимнастики, семь - скандинавской ходьбы, столько же сеансов ручного массажа области грудной клетки, шесть погружений в бассейн с минеральной водой, чередующихся с принятием минерально-жемчужных ванн с бишофитом, семь сеансов лекарственной ингаляции либо ароматерапии. Плюс электросветолечение, групповая или индивидуальная психотерапия, употребление витаминного фитосбора, диетотерапия и медикаментозная терапия по медицинским показаниям. Согласитесь, перечень услуг солидный.

В санатории "Белая Русь", который находится в курортной зоне озера Нарочь, предлагают два варианта реабилитации - для тех, кто перенес пневмонию недавно либо более полугода назад. Курс рассчитан на 10-11 или 12-13 дней.

- Ожидаемый эффект - постепенное расширение двигательной активности, улучшение психоэмоционального состояния пациентов, профилактика осложнений и улучшение качества жизни, - перечисляют специалисты.

Цены на путевки белорусские санатории особо не задирали, а некоторые даже предлагали приличные скидки. В середине июля, когда загруженность оздоровительных организаций достигла в среднем 70% и превысила уровень окупаемости, подобные предложения стали встречаться все реже.

Российским путешественникам в ожидании возобновления транспортного сообщения самое время обратить внимание на сентябрьские предложения. Например, санаторий "Солнечный" под Брестом предлагает скидку 8% на основное место во всех номерах и до 80% - на дополнительное место в коттедже. "Спутник" в курортном поселке Нарочь на 10 процентов снижает цену на путевки, если человек заезжает не менее чем на 14 дней. А санаторий "Лесное" на границе знаменитого Березинского биосферного заповедника до конца года предлагает путевки с лечением по цене путевок без лечения при заез­де на неделю и более. Выбор привлекательных скидочных вариантов весьма широк.

Впрочем, не только скидками интересен нынешний сезон. Многие здравницы в этом году расширяют спектр оказываемых услуг. Например, санаторий "Радуга" предлагает косметологическую процедуру - биомеханическую стимуляцию лица аппаратом Назарова: прибор воздействует вибрационными волнами на кожу и оказывает разглаживающий эффект, делая ее эластичной и упругой, а также стимулирует обменные процессы и нормализует тонус мышц. Оздоровительный комплекс "Сосновый Бор" приглашает принять ванны с розмарином. В санатории "Жемчужина" освоили японский императорский массаж лица "Кобидо". В "Кринице" с недавнего времени применяют сухое вытяжение позвоночника на аппарате "Ормед-профессионал", эта процедура помогает равномерно разгрузить позвоночник, попутно достигая обезболивающего эффекта. В "Шиннике" доступны популярные и эффективные процедуры для красоты и здоровья карбокситерапия, или газовые уколы, а также инъекции гиалуроновой кислоты и ботулотоксина… Так что выбирать вариант оздоровления желательно с оглядкой не только на цены, но и на лечебные возможности.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

В августе цены на отдых в белорусских здравницах для гостей из РФ варьируются от 1157 (место в двухместном номере в блоке) до 11 032 российских рублей в сутки (место в 2-местных 2-комнатных апартаментах). Средняя же стоимость суточного пребывания - 2200-4000 рублей с человека. Питание и лечение, разумеется, прилагаются. Цены на сентябрь ниже примерно на 10-15 процентов.