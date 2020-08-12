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12.08.2020 22:34
Рубрика: В мире

Полетели на такси?

В Японии ждут появления воздушных авто
Текст: Константин Волков
Российская газета - Столичный выпуск № 179(8233)
Власти Японии рассчитывают, что к 2023 году в стране появятся летающие машины. Начавшийся в 2014 году японский стартап SkyDrive, возглавляемый бывшим инженером компании Toyota Томохиро Фукудзава, сейчас разрабатывает прототип коммерческого летающего такси.

Первые полеты в 2024 году предполагается провести в Токио или Осаке, причем аппараты станут летать над морем, огибая город во избежание падений в случае недоработок. Запускать машины над городом планируется только после тщательной обкатки. Несмотря на наличие автопилота, в первой модели обязательно будет находиться летчик на случай непредвиденных ситуаций, поэтому перевозить получится только по одному пассажиру. Стоимость десятиминутной поездки будет "значительно ниже, чем на вертолете", цитирует слова Фукудзавы японское издание Japan Times.

SkyDrive разработал двухместное аэротакси с питанием от электроаккумуляторов, являющееся самым компактным прототипом такого рода - оно может поместиться на двух обычных парковочных местах (высота аппарата 1,5 метра, ширина 4 метра, длина 3 метра). Скорость полета составит 100 км/ч, дальность - несколько десятков километров. Первый испытательный полет успешно прошел в декабре 2019 года.

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