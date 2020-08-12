В Южной Корее число погибших из-за ливней увеличилось до 33

Сильные дожди в Южной Корее стали причиной гибели 33 человек. Это максимальное количество жертв ливней с 2011 года. По данным местных властей, еще девять человек пропали без вести, а восемь пострадали.

Из-за удара стихии эвакуированы более семи тысяч человек, многие из них пока не могут вернуться в свои дома, пишет ТАСС. Повреждены около шести тысяч домов, а также тысячи сельскохозяйственных теплиц, животноводческих хозяйств и складов. По всей стране затоплены более 27 тысяч гектаров сельхозугодий.

Правительство планирует дополнительно объявить специальными зонами бедствия некоторые регионы, наиболее пострадавшие от дождей. В этот список вошли уже семь районов. Также в два раза будут увеличены объемы денежной помощи пострадавшим. Так, компенсация семьям погибших вырастет с 8,4 тысячи до 16,8 тысячи долларов, а пострадавшим от наводнений - с 840 до 1 680 долларов.