В Минске открылась выставка об истории Купаловского театра

В Национальном историческом музее Беларуси открылась выставка к 100-летию Национального драматического театра имени Янки Купалы "100 лет назад и сейчас".

На выставке представлены около сотни малоизвестных архивных кадров, оригинальных открыток и раритетных экспонатов, которые воссоздают вековую летопись Купаловского театра, как менялись здание и репертуар, какой была труппа в разные времена и как купаловцы давали фронтовые гастроли во время эвакуации в Томске. Именно в Томске в 1944 году состоялась премьера легендарного спектакля "Павлинка", хотя самой пьесе Янки Купалы более 100 лет.

Белорусские актеры впервые прибыли в Томск в 1941-м, в самом начале Великой Отечественной войны. С гастролей в Одессе им пришлось ехать не домой, в Минск, который к тому моменту был захвачен фашистами, а в далекую Сибирь. С собой не было ни вещей, ни денег, ни каких-то запасов. Только то, что в чемоданах, собранных в дорогу. В Томске их приютил городской театр (сейчас в этом здании ТЮЗ) и дал возможность играть собственные спектакли.

Томск в годы Великой отечественной войны был одним из промышленных центров, куда эвакуировали десятки заводов СССР. Сюда же доставляли с фронта тяжелораненых для лечения и реабилитации. Здесь, в тылу, был собственный фронт - трудовой и культурный. Люди тянулись к искусству и белорусский театр ударными темпами восстанавливал свои постановки - еще довоенные, пользовавшиеся успехом в Минске.

За годы в эвакуации 11 спектаклей были переведены с белорусского языка и поставлены 14 новых. Более 800 раз актеры выходили на сцену, их игру посмотрели свыше 700 тысяч человек.

В 1942 году в Томск пришла весть о трагической гибели Янки Купалы, именно тогда труппа обратилась с просьбой присвоить коллективу имя поэта и возникла идея показать сибирякам веселую, искрометную "Павлинку" в постановке режиссера Льва Литвинова, которая навсегда стала визитной карточкой театра.

Поскольку в те годы очень ценилась песня, Павлинка на сибирской сцене начала петь. У первой исполнительницы этой роли Раисы Кошельниковой был прекрасный голос.

Практически неизменными сохраняются и декорации, созданные художником Борисом Малкиным в 1943 году, их обновляют, следуя макету, который хранится в Минске в Музее истории театральной и музыкальной культуры Беларуси.

В 1972 году на "Беларусьфильме" был снят фильм "После ярмарки", в котором Павлинку сыграла питерская певица Людмила Сенчина.

- Каждая фотография, каждый снимок, каждая мемориальная вещь, любой исторический артефакт, - сказал на открытии выставки директор Национального исторического музея Беларуси Павел Сапотько, - представляют эпоху в культурной жизни нашей страны. Но самое главное то, что актеры, режиссеры, постановщики основывались на замечательном материале именно белорусской действительности - и 100 лет назад, и сейчас. Такое осмысление на театральном языке нашей белорусской жизни, наших реалий является большим достижением. Это сделано с потрясающим вкусом и совершенно грандиозным талантом всех тех уникальных личностей, которые были связаны с нынешним театром имени Янки Купалы.

На выставке представлены экспонаты не только из фондов музея, но и из национального архива. Познакомиться с историей Купаловского театра можно в течение месяца.