Новости

Вышел трейлер готического фэнтези Ренаты Литвиновой "Северный ветер" 16:46
В Подмосковье вандалы повредили около 30 каршеринговых машин 16:45
Москалькова предложила создать международный банк вакансий для молодежи 16:43
Специалисты отреставрировали найденный при строительстве ЦКАД-5 воинский шлем 16:27
Парк Северного речного вокзала готов на 80 процентов 16:18
Казахстан намерен возобновить полеты в Россию с 17 августа 16:14
Расчленившего аспирантку историка положительно охарактеризовали на работе 16:00
Кошка, плита и тонометр: Что забывают пассажиры в поездах 15:57
Поезд в Шотландии сошел с рельсов: есть жертвы 15:52
Лукашенко собрал совещание по защите конституционного строя 15:47
Белорусские шашистки вышли в финал онлайн-турнира Кубка наций 15:42
В Минстрое рассказали о предложениях по очистке рек Урал и Терек 15:26
Мурашко сообщил, когда сделает прививку от COVID-19 15:23
Милиция Беларуси открыла в Бресте огонь на поражение в целях самозащиты 15:09
Ущерб от беспорядков в Минске составил 15 миллионов в российских рублях 14:59
В России пройдет VI фестиваль документального кино "Докер" 14:57
Фильм "Мой шпион" получит продолжение 14:54
Минсвязи Беларуси подтвердило восстановление интернета в стране 14:52
В ночь на субботу в столичном регионе похолодает до +5 14:46
Юрий Лоза прокомментировал инсульт Михаила Ефремова 14:39
Жителей Брюсселя обязали снова носить маски 14:33
В Иванове задержан серийный педофил-иностранец 14:29
Адвокат: Михаил Ефремов перенес инсульт 14:26
Михаил Ефремов "пропал" из больницы 14:19
ВОЗ: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 миллионов 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
12.08.2020 15:26
Рубрика: Общество

В Минстрое рассказали о предложениях по очистке рек Урал и Терек

Текст: Екатерина Петрова

В Минстрой России поступают предложения по очистке и оздоровлению российских рек в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология", среди которых Урал и Терек, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров во время онлайн-презентации экопрограммы фонда "Сколково" GreenTech Startup Booster.

Фото: iStock
Минстрой представил новый вариант правил управления домами

Только на Волгу приходится 40% всех грязных стоков всей страны. Поэтому ее очистка остается в приоритете. Более того, от качества оздоровления Волги будет зависеть состояние и других рек, подчеркнул Егоров. "Конечно, поступают другие предложения по очистке реки Урал, оздоровлению реки Терек. Но от того, как мы с Минприроды, с субъектами, с бизнесом хорошо отработаем проект оздоровления реки Волги, будет зависеть оздоровление других рек, которые находятся не в очень хорошем состоянии", - сказал Егоров.

В этом плане весомую роль играет строительство очистных сооружений, а также применение в работе современных экологичных технологий, которых не хватает. И как раз программа фонда поможет справиться с недостатком "зеленых" решений. Они требуются и для федерального проекта "Чистый воздух", который входит в нацпроект "Экология". С крупнейшими предприятиями уже заключено 33 четырехсторонних соглашения, которые направлены на экологическую модернизацию и как результат, снижение вредных выбросов в окружающую среду, рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов. По его словам, сегодня есть дефицит экологически эффективных решений в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами и расширенной ответственности производителей. "Будем смотреть, как интересные решения интегрировать в тот перечень мероприятий, который предусмотрен федеральным проектом", - уточнил Храмов. Он также отметил, что сейчас вместе с Минпромторгом прорабатывается расширение инструментов "зеленого финансирования" для поддержки компаний, которые инвестируют в технологии с минимальным воздействием на окружающую среду.

Среди партнеров проекта - десять крупнейших индустриальных компаний, рассказал председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. Фонд окажет поддержку по компетенциям, связанным с технологиями переработки промышленных отходов в нефтегазовом секторе, химии и нефтехимии, технологиям очистки воздуха и воды, возобновляемой энергетикой и экологичным транспортом.

В регионах Общество Экология Правительство Минстрой ПФО УрФО Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Мишустин поручил подготовить документы о продлении выплат медикам
ВОЗ: Число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 миллионов
На Балтийском флоте почтили память погибших подводников "Курска"
Озвучены основные этапы реновации в Москве
Заседание по делу Ефремова отложено на 18 августа из-за его госпитализации
Кто первым получит вакцину от коронавируса
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку