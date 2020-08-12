В Минстрое рассказали о предложениях по очистке рек Урал и Терек

В Минстрой России поступают предложения по очистке и оздоровлению российских рек в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология", среди которых Урал и Терек, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров во время онлайн-презентации экопрограммы фонда "Сколково" GreenTech Startup Booster.

Только на Волгу приходится 40% всех грязных стоков всей страны. Поэтому ее очистка остается в приоритете. Более того, от качества оздоровления Волги будет зависеть состояние и других рек, подчеркнул Егоров. "Конечно, поступают другие предложения по очистке реки Урал, оздоровлению реки Терек. Но от того, как мы с Минприроды, с субъектами, с бизнесом хорошо отработаем проект оздоровления реки Волги, будет зависеть оздоровление других рек, которые находятся не в очень хорошем состоянии", - сказал Егоров.

В этом плане весомую роль играет строительство очистных сооружений, а также применение в работе современных экологичных технологий, которых не хватает. И как раз программа фонда поможет справиться с недостатком "зеленых" решений. Они требуются и для федерального проекта "Чистый воздух", который входит в нацпроект "Экология". С крупнейшими предприятиями уже заключено 33 четырехсторонних соглашения, которые направлены на экологическую модернизацию и как результат, снижение вредных выбросов в окружающую среду, рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов. По его словам, сегодня есть дефицит экологически эффективных решений в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами и расширенной ответственности производителей. "Будем смотреть, как интересные решения интегрировать в тот перечень мероприятий, который предусмотрен федеральным проектом", - уточнил Храмов. Он также отметил, что сейчас вместе с Минпромторгом прорабатывается расширение инструментов "зеленого финансирования" для поддержки компаний, которые инвестируют в технологии с минимальным воздействием на окружающую среду.

Среди партнеров проекта - десять крупнейших индустриальных компаний, рассказал председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. Фонд окажет поддержку по компетенциям, связанным с технологиями переработки промышленных отходов в нефтегазовом секторе, химии и нефтехимии, технологиям очистки воздуха и воды, возобновляемой энергетикой и экологичным транспортом.