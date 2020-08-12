В Минтруде рассказали о редкой форме предложения работы

Job offer - западную практику предложения работы, берут на вооружение все больше российских компаний. Однако эта форма трудовых взаимоотношений имеет свои особенности. Если их не учитывать, то можно вообще остаться без работы.

Как рассказали "Российской газете" в Минтруде, под job offer принято понимать письменное предложение работы, которое работодатель направляет кандидату на должность до официального устройства. Как правило, в job offer излагаются предлагаемые условия работы кандидата на должность у конкретного работодателя.

"Направление будущему сотруднику job offer не носит массового характера в России, но такая практика распространена в ряде компаний", - уточнили в министерстве.

К сожалению, многие соискатели не слишком осведомлены о том, что означает такое письменное предложение. Они полагают ,что уже получили новое место, и поспешно увольняются с прежнего места работы.

Однако в Минтруде предупреждают,что российское трудовое законодательство не содержит понятия job offer или предложение работы. Этот документ не имеет юридической силы.

"Работник может подавать заявление об увольнении с прежнего места работы, когда с новым работодателем уже заключен трудовой договор, в котором также оговаривается дата вступления в должность", - советуют в Минтруде.