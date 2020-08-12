В Минтруде рассказали о редкой форме предложения работы

Как рассказали "Российской газете" в Минтруде, под job offer принято понимать письменное предложение работы, которое работодатель направляет кандидату на должность до официального устройства. Как правило, в job offer излагаются предлагаемые условия работы кандидата на должность у конкретного работодателя.
"Направление будущему сотруднику job offer не носит массового характера в России, но такая практика распространена в ряде компаний", - уточнили в министерстве.
К сожалению, многие соискатели не слишком осведомлены о том, что означает такое письменное предложение. Они полагают ,что уже получили новое место, и поспешно увольняются с прежнего места работы.
Однако в Минтруде предупреждают,что российское трудовое законодательство не содержит понятия job offer или предложение работы. Этот документ не имеет юридической силы.
"Работник может подавать заявление об увольнении с прежнего места работы, когда с новым работодателем уже заключен трудовой договор, в котором также оговаривается дата вступления в должность", - советуют в Минтруде.