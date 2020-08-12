В Нидерландах обнаружена крупнейшая в истории нарколаборатория

В Нидерландах ликвидирована крупнейшая за всю историю подпольная нарколаборатория. Она находилась в населенном пункте Нейевен, сообщает ТАСС.

На территории заброшенной конюшни полицейские нашли десятки тысяч литров химикатов и около 100 кг основы для производства кокаина. Еще почти 120 тонн химикатов, используемых для производства наркотиков, были обнаружены в городе Апелдорн.

В правоохранительных органах рассказали, что арестованы 16 человек, в том числе владелец конюшни. "Среди задержанных - трое голландцев, турок и 13 колумбийцев. Это крупнейшая лаборатория по производству кокаина из всех когда-либо обнаруженных в Нидерландах", - рассказал представитель полиции Андре ван Рейн. По его словам, лаборатория могла производить 150-200 кг кокаина в день.