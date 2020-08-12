В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России.
В этом году размер повышенной пенсии составляет 11 372,5 рубля. Это две фиксированные выплаты. С 1 января 2020 фиксированная выплата была проиндексирована и ее размер составляет 5686,25 руб.
Когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия становится больше. Никаких заявлений подавать в ПФР не нужно. Прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а выплачиваться со следующего месяца.
С апреля до конца августа территориальные органы фонда проактивно определяют получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты. Такое решение выносится на основе дистанционно полученного согласия пенсионера.
Кроме увеличения фиксированной выплаты можно получить доплату по уходу за пенсионером. Ее начисляют, если за пенсионером ухаживает трудоспособный неработающий гражданин. Для расчетов с ним и доплачивают пенсионеру. Тот, кто ухаживает, может не быть родственником и даже не жить вместе с пенсионером. Выплаты приходят вместе с пенсией каждый месяц. Ухаживающему при этом будет начисляться страховой стаж за время ухода.