В России начались августовские педсоветы

В каждом регионе начиная с 12 августа пройдут традиционные августовские педагогические совещания. В них принимают участие учителя, директора школ, представители региональных органов управления образованием, руководство Минпросвещения.

"По признанию международных экспертов наш опыт и работа наших учителей в период вынужденного перехода на дистанционное обучение были одними из лучших в мире. Сложившаяся ситуация позволила нам переосмыслить всю ценность и важность школы, вашего труда, дорогие учителя", - отметил министр просвещения Сергей Кравцов, обращаясь к участникам совещаний.

Среди ключевых тем для обсуждения достижение цели по вхождению России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, внедрение программ воспитания, актуальные направления цифровых возможностей, расширяющих и дополняющих традиционные занятия.

На педагогических совещаниях также обсудят надбавки за классное руководство, организацию школьного питания, дополнительное образование, обучение детей с ОВЗ, повышение квалификации учителей и многое другое.

Ранее министр просвещения сообщил, что 26 августа состоится федеральный педсовет. "Мной принято решение о создании при министерстве педагогического совета. Мне важно слышать именно ваше мнение по принимаемым министерством вопросам", - подчеркнул Кравцов.

Глава ведомства пояснил, что в федеральный педагогический совет войдут учителя от каждого региона.

В этом году в августовских совещаниях принимают участие общественные и экспертные организации "Союз отцов", "Национальная родительская ассоциация", "Национальный союз педагогов", представители Общественного совета министерства просвещения.

В ряде регионов педагогические совещания пройдут в дистанционном формате.