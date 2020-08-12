В Сингапуре начались испытания вакцины от коронавируса Lunar-Cov19

В Сингапуре начались клинические испытания вакцины от коронавируса под названием Lunar-Cov19. В эксперименте участвуют около 100 человек в возрасте от 21 до 55 лет.

Специалистам предстоит оценить потенциальную токсичность препарата, а также выяснить, каким образом он будет выводиться из организма. Первый этап испытаний продлится до конца октября.

Вакцина Lunar-Cov19 отличается от других препаратов тем, что содержит только фрагменты генетического материала вируса, а не весь вирус. Попадая в организм человека, эти элементы заставляют клетку производить защитный белок против SARS-CoV-2. Об этом пишет ТАСС.