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Рубрика: В мире

В США обнародовано видео ареста восьмилетнего мальчика

Текст: Максим Макарычев
В США обнародовано видео ареста восьмилетнего мальчика, которому не смогли надеть наручники, оказавшиеся слишком большими для него. Инцидент с задержанием ребенка произошел во Флориде еще в конце 2018 года, однако мать мальчика, на фоне протестных акций против расовой несправедливости, решила подать иск на полицейских только во вторник, добиваясь моральной и материальной компенсации.

В иске говорится, что у мальчика существуют серьезные проблемы со здоровьем и его арест повлиял на психику ребенка. Он был доставлен в полицейский участок городка Ки-Уэста после того, как якобы ударил учительницу. Офицеры прислонили его к шкафчику с поднятыми руками, а затем пытались безуспешно надеть наручники, сообщает телекомпания CNN, распространившая видео. По словам матери, у ее сына сняли отпечатки пальцев, взяли мазок ДНК, обращаясь с ним, как с рецидивистом.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Женщина подала 11 августа федеральный иск, заявив, что полицейские применили чрезмерную силу, школьные чиновники не вмешались в ситуацию, а власти города и школьный округ нарушили Закон об американцах с ограниченными возможностями. По словам адвоката Бена Крампа, который представляет мать мальчика, "это пример того, как наши образовательные и полицейские системы учат детей быть преступниками, обращаясь с ними как с преступниками. В случае признания его виновным, ребенок был бы осужденным преступником в возрасте восьми лет", - говорится в заявлении адвоката.

Крамп сообщил, что ребенку ростом 106 сантиметров и весом 29 килограмм было предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления. Его мать в течение девяти месяцев вела дело в суде, пока дело не закрыли после заключения врача о серьезных проблемах со здоровьем у ребенка.

Полиция Ки-Уэста отказалась от комментариев. Однако в заявлении для Miami Herald начальник полиции города Шон Бранденбург сказал, что его сотрудники не сделали ничего плохого и следовали стандартным рабочим процедурам. Глава местной полиции дал понять, что стражи порядка не собираются извиняться за инцидент перед семьей ребенка.

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