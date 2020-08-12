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12.08.2020 18:24
Рубрика: Экономика

За чужой счет

Верховный суд РФ разъяснил, что за пропажу денег со счета отвечает банк
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8233)
Банк должен заплатить клиенту, если деньги со счета пропали по вине сотрудника финансового учреждения. Такое показательное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, перепроверив спор жительницы Калмыкии и подразделения крупного банка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суть спора проста - дама продала дом с участком и деньги за него получила на счет. Сотрудник финансового учреждения, воспользовавшись правовой неграмотностью клиентки, порекомендовал ей перевести сумму на два других счета.

Фото: iStock
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Объяснил он это тем, что все деньги сразу женщина снять не сможет. Так что лучше сумму раздробить, а спустя некоторое время получить частями. Пока клиентка в точности исполняла эти условия, сотрудник банка все эти деньги забрал.

Аферу раскрыли, мошенника обнаружили и судили. Но клиентка потребовала возмещения пропавших денег именно с банка. А тот платить отказался, сославшись на то, что мошенника поймали, так пусть он и платит. Недовольная гражданка пошла искать правды в суде.

Местные суды решили спор так - первая инстанция согласилась с клиенткой, что отвечать в этом случае должен именно банк. Вторая инстанция сказала, что банк к пропаже денег отношения не имеет - тем более что виновника поймали.

Тогда спор пришлось разбирать Верховному суду РФ. Судебная коллегия по гражданским делам, затребовав дело, увидела вот что. Жительница Калмыкии принесла в суд иск к банку. Потребовала взыскать в ее пользу два миллиона рублей, а также процент за пользование чужими деньгами - чуть меньше полумиллиона. И кроме того - миллион двести тысяч за нежелание банка добровольно удовлетворить ее требования.

Банк платить отказался, сославшись на то, что мошенника поймали, так пусть он и платит обманутой клиентке. Верховный суд с ним не согласился

Уже в суде женщина поведала свою историю. Она продала дом с участком. Покупатель согласился за все заплатить три миллиона рублей. Причем два миллиона из суммы - это кредит самого банка. По просьбе сотрудника банка эта сумма была поделена на два счета. В итоге часть денег ушла некой гражданке, остальную сняли по расходному ордеру. Но наша героиня к этим операциям отношения не имела.

То есть деньги она не получила - ни целиком, ни частями. Хозяйка исчезнувших денег кинулась к правоохранителям. Мошенника довольно быстро нашли. Им оказался управляющий дополнительным филиалом того же банка.

Суд в Элисте удовлетворил иск обманутой женщины. Банк обжаловал это решение в Верховном суде Калмыкии. Там это решение просто отменили и приняли новое решение - клиентке банка в иске отказать.

Женщина с таким решением не согласилась и пошла жаловаться дальше - в Верховный суд РФ. Там дело изучили и заявили, что жалуется гражданка совершенно правильно. Верховный суд РФ обратил внимание на то, что бывшего сотрудника этого банка осудили за "хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения". Судя по приговору, дело обстояло так.

Управляющий, сидя в своем служебном кабинете, сообщил нашей героине "заведомо ложную информацию". Он рассказал, что 2 миллиона рублей - слишком большая сумма, чтобы так легко получить ее на руки с одного расчетного счета.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Поэтому он предложил часть денег перечислить на другой счет, который он укажет, а оставшуюся часть снять в кассе банка. Естественно, клиентка согласилась, и в тот же день в ее присутствии были оформлены платежное поручение о перечислении денег и кассовый ордер на оставшуюся сумму. Но клиентке объяснили: сегодня таких денег в банке нет - надо зайти попозже. Она зашла. Но к этому времени управляющий уже все деньги снял сам.

По мнению Верховного суда РФ, в этом деле местные суды допустили ошибки. Суд напомнил Гражданский кодекс, в котором сказано, что должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательства (статья 393).

В том же кодексе сказано, что "отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство" (статья 401). Вывод из всего этого таков - бремя доказывания своей невиновности лежит на том, кто нарушил обязательство. Вина в нарушении предполагается, пока не доказано обратное.

Значит, доказывать факт отсутствия вины должен именно банк.

Женщину обманул сотрудник банка, сидя в служебном кабинете. И факт причинения убытков именно своим работником банк не опровергал. А по Гражданскому кодексу, вред, нанесенный при исполнении служебных обязанностей сотрудником, возмещает его работодатель.Это разъяснения Верховного суда крайне важны, поскольку нередко хищение денег со счетов граждан происходят и по вине банковских сотрудников.

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