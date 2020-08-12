Банк должен заплатить клиенту, если деньги со счета пропали по вине сотрудника финансового учреждения. Такое показательное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, перепроверив спор жительницы Калмыкии и подразделения крупного банка.

Суть спора проста - дама продала дом с участком и деньги за него получила на счет. Сотрудник финансового учреждения, воспользовавшись правовой неграмотностью клиентки, порекомендовал ей перевести сумму на два других счета.

Объяснил он это тем, что все деньги сразу женщина снять не сможет. Так что лучше сумму раздробить, а спустя некоторое время получить частями. Пока клиентка в точности исполняла эти условия, сотрудник банка все эти деньги забрал.

Аферу раскрыли, мошенника обнаружили и судили. Но клиентка потребовала возмещения пропавших денег именно с банка. А тот платить отказался, сославшись на то, что мошенника поймали, так пусть он и платит. Недовольная гражданка пошла искать правды в суде.

Местные суды решили спор так - первая инстанция согласилась с клиенткой, что отвечать в этом случае должен именно банк. Вторая инстанция сказала, что банк к пропаже денег отношения не имеет - тем более что виновника поймали.

Тогда спор пришлось разбирать Верховному суду РФ. Судебная коллегия по гражданским делам, затребовав дело, увидела вот что. Жительница Калмыкии принесла в суд иск к банку. Потребовала взыскать в ее пользу два миллиона рублей, а также процент за пользование чужими деньгами - чуть меньше полумиллиона. И кроме того - миллион двести тысяч за нежелание банка добровольно удовлетворить ее требования.

Банк платить отказался, сославшись на то, что мошенника поймали, так пусть он и платит обманутой клиентке. Верховный суд с ним не согласился

Уже в суде женщина поведала свою историю. Она продала дом с участком. Покупатель согласился за все заплатить три миллиона рублей. Причем два миллиона из суммы - это кредит самого банка. По просьбе сотрудника банка эта сумма была поделена на два счета. В итоге часть денег ушла некой гражданке, остальную сняли по расходному ордеру. Но наша героиня к этим операциям отношения не имела.

То есть деньги она не получила - ни целиком, ни частями. Хозяйка исчезнувших денег кинулась к правоохранителям. Мошенника довольно быстро нашли. Им оказался управляющий дополнительным филиалом того же банка.

Суд в Элисте удовлетворил иск обманутой женщины. Банк обжаловал это решение в Верховном суде Калмыкии. Там это решение просто отменили и приняли новое решение - клиентке банка в иске отказать.

Женщина с таким решением не согласилась и пошла жаловаться дальше - в Верховный суд РФ. Там дело изучили и заявили, что жалуется гражданка совершенно правильно. Верховный суд РФ обратил внимание на то, что бывшего сотрудника этого банка осудили за "хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения". Судя по приговору, дело обстояло так.

Управляющий, сидя в своем служебном кабинете, сообщил нашей героине "заведомо ложную информацию". Он рассказал, что 2 миллиона рублей - слишком большая сумма, чтобы так легко получить ее на руки с одного расчетного счета.

Поэтому он предложил часть денег перечислить на другой счет, который он укажет, а оставшуюся часть снять в кассе банка. Естественно, клиентка согласилась, и в тот же день в ее присутствии были оформлены платежное поручение о перечислении денег и кассовый ордер на оставшуюся сумму. Но клиентке объяснили: сегодня таких денег в банке нет - надо зайти попозже. Она зашла. Но к этому времени управляющий уже все деньги снял сам.

По мнению Верховного суда РФ, в этом деле местные суды допустили ошибки. Суд напомнил Гражданский кодекс, в котором сказано, что должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательства (статья 393).

В том же кодексе сказано, что "отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство" (статья 401). Вывод из всего этого таков - бремя доказывания своей невиновности лежит на том, кто нарушил обязательство. Вина в нарушении предполагается, пока не доказано обратное.

Значит, доказывать факт отсутствия вины должен именно банк.

Женщину обманул сотрудник банка, сидя в служебном кабинете. И факт причинения убытков именно своим работником банк не опровергал. А по Гражданскому кодексу, вред, нанесенный при исполнении служебных обязанностей сотрудником, возмещает его работодатель.Это разъяснения Верховного суда крайне важны, поскольку нередко хищение денег со счетов граждан происходят и по вине банковских сотрудников.