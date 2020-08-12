Версаль потерял 45 миллионов евро из-за коронавируса

Знаменитая бывшая резиденция французских королей в пригороде Парижа обеднела из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает Le Figaro со ссылкой на директора Версальского дворца Катрин Пегар, за время карантинных ограничений его убытки составили 45 миллионов евро.

Если раньше Версаль штурмовали туристы со всего мира, то нынешние посетители - почти все французы. Правда, на его пороге уже появляются немцы, итальянцы и голландцы. В любом случае поток гостей уменьшился на треть. Любимое детище "короля-солнце" Людовика XIV открылось после карантина 6 июня. Впрочем, дирекции музейно-паркового комплекса, который обслуживают более 20 тысяч человек, удалось за время простоя никого не уволить и обойтись без урезания зарплат.