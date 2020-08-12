Ветеран Великой Отечественной войны Павел Лосик отмечает вековой юбилей

В Росгвардии есть легендарная личность - полковник Павел Андреевич Лосик. Группа снайперов (около десятка бойцов), которых он лично готовил, а затем ими же и командовал на фронте, уничтожила фашистский батальон - 217 гитлеровцев. И это всего с марта по май 1943 года. Цифра точная - результаты снайперской "охоты" подсчитывают, что называется, поштучно, а не приблизительно. Тут не скажешь: уничтожено примерно до батальона живой силы противника. Сколько конкретно "по головам"?

Полковнику Лосику 12 августа - 100 лет. Участник боев за Москву, Брянск, Тулу и Могилев. Награжден медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы" и "За боевые заслуги".

Он до сих пор пишет о войне литературные очерки. Ему есть, о чем рассказать.

Родился Павел Андреевич 12 августа 1920 года в белорусском селе Гресск под Минском. Никогда не думал становиться военным. Но война распорядилась иначе. В 1938-м окончил школу-десятилетку, во время учебы сдал нормы ГТО, получил значок "Ворошиловский стрелок". Поступил в Могилевский государственный педагогический институт имени Папанина. В институте работала военная кафедра, где изучали военное дело и устройство оружия. Стреляли из ручного пулемета Дегтярева и винтовки, учились управлять мотоциклом и машиной.

Добровольцем ушел на фронт - прямо после экзамена в институте по истории. Не успел даже получить форму - только винтовку без патронов. А немцы уже подходили к Могилеву.

Конечно, самыми страшными были первые дни на войне. Павел Андреевич вспоминает свой первый бой.

"С немецкой стороны вышли два танка. Несколько солдат с нашего переднего края поднялись и побежали в тыл. Испугались! Вообще это страшно, когда танк на тебя прет, этот страх преодолеть дано не каждому... Попытались мы остановить беглецов - не слушают. Мимо меня пробегал солдат с ручным пулеметом. Я ему: "Стой, куда?" - и передернул затвор, на испуг взять решил. Но стрелять в своего я бы все равно не стал, даже если бы патроны имелись. Боец тот с испугу упал передо мной, пулемет выронил, мне его подталкивает. "Возьми, - говорит, - раз такой смелый". Я кричу: "Запасные диски где? Патроны где?". А он: "В окопе бросил". Я опять винтовкой в его сторону повел: "Неси!". Сбегал он обратно, хоть и страшно ему было, принес и диски, и боекомплект. Так я стал пулеметчиком. А немецкие танки тогда до наших окопов не дошли".

Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ Росгвардии по Москве

Однажды могилевским добровольцам, раздали по две бутылки с "коктейлем Молотова" и отправили в передовую траншею. И начался настоящий ад. Несколько раз на окопы накатывали немецкие танки. Когда их отбивали, начинала работать вражеская авиация и артиллерия. И так - до самой темноты. Из восьмидесяти пяти могилевских студентов-добровольцев в тот день уцелели только пятеро.

Они отступили до Брянска, где находился штаб Западного фронта. Там из остатков отходивших частей сколачивали новые батальоны.

А затем было спасение знамени 73-го полка 24-й дивизии войск НКВД. Дивизия обороняла железнодорожные сооружения и почти вся полегла под гусеницами прорвавшихся немецких танков. А полковое знамя спас бывший студент пединститута. И не только знамя - честь полка. Ведь если знамя не досталось врагу - воинская часть считается действующей, даже если в живых остался хотя бы боец. И даже - если не остался…

Задача была - в бой не вступать, но живыми не сдаваться. Вот так все просто. Лосик с двадцатью товарищами вынес знамя, пройдя по тылам врага, переходя из одного партизанского отряда в другой. Эта история могла бы стать основой сюжета боевика. Причем, правдивого, не голливудского.

Потом было много еще чего - учеба в военном училище, подготовка снайперов, бои, возвращение в тот самый 73-й полк, знамя которого он спас и, получается, спас от позора и расформирования сам полк. И еще - освобождение Могилева, под стенами которого он принял свой первый бой.