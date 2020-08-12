Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) штраф в размере 6,31 миллиона долларов. Это стало возможно благодаря поддержке Министерства спорта Российской Федерации, которое выделило ВФЛА единовременную субсидию.

Напомним, что штрафные санкции, включавшие в себя судебные расходы, были наложены на ВФЛА в связи с расследованием "дела Лысенко". Собрать и перевести необходимую сумму к назначенному дедлайну - 1 июля 2020 года - не удалось, что послужило поводом приостановить выдачу нейтрального статуса нашим атлетам. Тогда министр спорта Олег Матыцин гарантировал World Athletics оплату долга в срок до 15 августа.

- Теперь ВФЛА должна в срок до 31 августа направить в WA план внедрения культуры нулевой терпимости к допингу, - сообщает сайт rusathletics.info.